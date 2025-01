In un’intervista a Rai News 24 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky traccia un bilancio della sua visita a Roma iniziata nella serata del 9 gennaio dove ha incontrato la premier Giorgia Meloni e il capo dello Stato Sergio Mattarella. Nella capitale, Zelensky avrebbe dovuto incontrare anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ma ha dovuto rinviare la sua visita a causa degli incendi a Los Angeles.

«Ho avuto un ottimo incontro con Giorgia Meloni, abbiamo un rapporto particolare e ne sono molto contento», ha detto Zelensky a Rai News 24 intervistato dal direttore Paolo Petrecca. «Vogliamo la pace più di tutti quanti, stiamo perdendo più di tutti, ma prima di mettersi d'accordo su qualcosa dobbiamo definire le garanzie serie di sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa. Vogliamo garanzie che la Russia non torni ad aggredire, come è successo nel 2014 dopo l'annessione della Crimea e poi con il Donbass».

Proprio per questo, Zelensky ha rimarcato l’importanza degli aiuti militari del governo italiano che ha varato da poco il decimo pacchetto.

«È molto importante il sostegno dell'Italia dall’inizio della grande guerra. Siamo al decimo pacchetto di sostegno approvato e voglio ringraziare anche le persone perché se non ci fosse il loro sostegno alla premier non ci sarebbero tutti questi aiuti, siamo molto grati in questa fase in cui ci sono attacchi missilistici contro il nostro sistema energetico: siamo grati ai nostri partner che permettono ai nostri figli di andare a scuola e siamo molto grati all'Italia».

Il presidente ucraino ha anche detto di aver invitato Mattarella a Kiev. «Lui è molto positivo. Io gli ho detto che è ora che venga in Ucraina perché l'ultima volta che il presidente dell'Italia è stato in Ucraina è stato 25 anni fa, un quarto di secolo. Credo che sarebbe opportuno che venisse, soprattutto adesso che stiamo parlando della conferenza di ricostruzione dell'Ucraina che è un aspetto molto importante».

La visita al Quirinale

«Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale: lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch'io le confermo la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della Federazione Russa», così il capo dello stato ha accolto al Quirinale Zelensky. «Lo facciamo per l'amicizia che lega Ucraina a Italia – ha aggiunto il Capo dello Stato - per il rispetto delle regole della convivenza internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà ad un altro Paese, ad un altro stato. Lo facciamo per la sicurezza dell'intera Europa. Quindi lei signor Presidente è il benvenuto in Italia e a Roma».

Mentre ieri la premier ha espresso il suo cordoglio per le recenti vittime dei bombardamenti russi e ha ribadito il suo sostegno economico e militare a Kiev. Nella capitale il prossimo luglio si terrà la seconda conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina dopo quella avvenuta nel 2023 per raccogliere fondi e firmare accordi tra le aziende italiane e le controparti tedesche.

