Il 33enne consigliere del Queens Zohran Mamdani ha polverizzato Andrew Cuomo alle primarie democratiche per il sindaco di New York, ottenendo il 43,5 per cento dei voti, contro il 36 per cento del diretto avversario, l’ex governatore uscito di scena nel 2021 fra molteplici accuse di abusi sessuali e ritornato in carreggiata dopo un periodo di purgatorio pubblico e contrattacchi legali.

Mamdani ha condotto una campagna formidabile che lo ha trasformato da perfetto sconosciuto a idolo popolare, e ora si prepara a passeggiare a novembre su quello che rimane di Eric Adams, il sindaco in carica che si ricandida come indipendente ed è stato sporcato da pesanti accuse di corruzione, magicamente scomparse dopo che i procuratori federali nominati da Donald Trump gli hanno offerto clemenza in cambio di sostegno politico, in particolare sui rimpatri dei clandestini.

Liturgie newyorkesi

Si dice che il sindaco di New York sia il secondo lavoro più difficile d’America, ma di solito è un affare che inizia e finisce nell’ambito della politica locale, che in ogni luogo ha le sue leggi e le sue liturgie, e la regola vale anche in quella gigantesca bolla globalizzata che è la Grande Mela. Raramente i sindaci finiscono per affacciarsi sulla politica nazionale, che si muove su un binario parallelo, e ancora più di rado vengono giudicati dai pragmatici elettori newyorchesi per le loro posizioni sulle grandi questioni del nostro tempo o gli affari internazionali.

Il fenomeno Mamdani mostra che queste categorie appartengono a un’altra epoca. Il giovane candidato non si è fatto largo nella campagna soltanto parlando di case, trasporto pubblico e sicurezza, ma ha messo al centro del suo messaggio l’aperta opposizione alla politica di Israele su Gaza e nel Medio Oriente.

Musulmano praticante, Mamdani è figlio dell’intellettuale ugandese Mahmood Mamdani e della regista indiana Mira Nair, e in campagna ha martellato sullo slogan della «globalizzazione dell’Intifada», ha apertamente accusato Israele di genocidio e ha detto che vorrebbe far arrestare Benjamin Netanyahu. Quella che in un’altra fase sarebbe stata una zavorra strategica è diventato un asset a suo favore.

Del resto, questo è il mondo in cui gli arabi-americani del Michigan decidono chi va alla Casa Bianca sulla base della politica sulla Palestina e il sindaco di Londra è un musulmano che si appella a sentimenti identitari per dare giudizi che vanno ben oltre le sue competenze di amministratore di una metropoli.

New York è tradizionalmente la più importante città ebraica d’America (11 per cento dei newyorchesi sono ebrei), è un centro di potere monopolizzato dai democratici dove un tempo la politica cittadina e statale era un affare fra i due gruppi politicamente più attivi, ebrei e italoamericani. Quando un gruppo esprimeva il sindaco, l’altro otteneva il governatore, e viceversa.

Quella vecchia legge empirica della politica è stata superata da tempo, ma Mamdani l’ha mandata definitivamente in soffitta. Potrebbe essere in autunno il sindaco di una città dove si vedono ancora le cicatrici dell’11 settembre 2001, ma anche di una metropoli in cui i musulmani sono il 9 per cento della popolazione, il luogo lacerato dalle proteste propal alla Columbia e assetato di parole radicali.

La retorica di Mamdani, che mescola il linguaggio dei movimenti anticoloniali con l’analisi marxista e l’attivismo comunitario, è una lingua franca tra le nuove generazioni urbane della sinistra. Non parla alla città, ma a un mondo che si nutre degli stessi simboli e delle stesse rivendicazioni.

Sinistra al bivio

La sua vittoria dice anche che la sinistra americana è a un bivio. Dopo vittoria di Trump nel novembre scorso i democratici tramortiti si sono industriati, dopo una fase di coma farmacologico, per trovare una via efficace per contrastare la destra populista. Bernie Sanders e Alexandria-Ocasio Cortez hanno dato vita a un tour nazionale che ha galvanizzato la parte sinistra dell’elettorato, ma allo stesso tempo sono emersi anche i democratici della “abbondanza”, moderati teorici della produttività e del sostegno all’iniziativa individuale per dare agli elettori più case, scuole, ospedali, servizi, università.

Il neosocialista Mamdani propone trasporti pubblici gratuiti e case ad affitto calmierato, e non potrebbe perciò essere più lontano dalla ricetta dell’abbondanza. Ma il suo ethos non coincide nemmeno con quello di Sanders e le sue rassicurazioni socialdemocratiche. Mamdani è il paladino di una sinistra più impaziente, più internazionale, più identitaria. I conservatori lo sanno, e reagiscono. La destra lo ha già indicato come simbolo della sinistra antisemita che odia l’America. Fox News lo dipinge come l’avatar del nemico interno: musulmano, radicale, antisionista. Una caricatura efficace, almeno per una parte dell’elettorato repubblicano.

