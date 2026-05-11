Scontro sulle nomine all’Inps, M5S: «Per FdI è una succursale di Colle Oppio»

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L’Inps è sempre più a immagine e somiglianza di Fratelli d’Italia. Un passaggio che preoccupa le opposizioni. Dopo l’articolo di Domani, sulla possibile, imminente, nomina di Alessandro Di Meglio a coordinatore dell’area legale nazionale, vengono chiesti chiarimenti alla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Il Movimento 5 stelle ha annunciato un’interrogazione. «Riteniamo fondamentale che, prima della formalizzazione della nomina, la ministra verifichi la piena trasparenza e imparzialit