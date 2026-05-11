La corsa per l’area legale

Scontro sulle nomine all’Inps, M5S: «Per FdI è una succursale di Colle Oppio»

Stefano Iannaccone
11 maggio 2026 • 20:23

Dopo l’articolo di Domani, interrogazione del Movimento 5 stelle. Su Di Meglio l’ombra di un vecchio ricorso per l’incarico da coordinatore nel Lazio. Promozione in vista per Enrica Conte, funzionaria vicina al presidente Fava 

L’Inps è sempre più a immagine e somiglianza di Fratelli d’Italia. Un passaggio che preoccupa le opposizioni. Dopo l’articolo di Domani, sulla possibile, imminente, nomina di Alessandro Di Meglio a coordinatore dell’area legale nazionale, vengono chiesti chiarimenti alla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Il Movimento 5 stelle ha annunciato un’interrogazione. «Riteniamo fondamentale che, prima della formalizzazione della nomina, la ministra verifichi la piena trasparenza e imparzialit

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.