reportage

Non solo Papeete. Il fortino rosso chiamato Cervia

Alessia Arcolaci
23 maggio 2026 • 07:00

Divisa tra l’anima festaiola di Milano Marittima e quella residenziale, la città è commissariata e aspetta un nuovo sindaco. Qui la sinistra non ha mai perso. L’endorsement di Bersani

Quando arriviamo a Cervia sono passate da poco le otto di sera. Il porto canale è già acceso di luci basse e voci che si sovrappongono tra i tavoli all’aperto. Basta attraversare il ponte per sentire il cambio di passo: da una parte, quella di Milano Marittima, le ultime hit da discoteca, dall’altra, a Cervia, la musica è più un sottofondo. Da un lato la Cervia delle saline, delle case abitate tutto l’anno, dall’altro la Milano Marittima che ha fatto storia con i suoi locali iconici: il Pineta a

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Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 