Non solo Papeete. Il fortino rosso chiamato Cervia

Divisa tra l’anima festaiola di Milano Marittima e quella residenziale, la città è commissariata e aspetta un nuovo sindaco. Qui la sinistra non ha mai perso. L’endorsement di Bersani

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Quando arriviamo a Cervia sono passate da poco le otto di sera. Il porto canale è già acceso di luci basse e voci che si sovrappongono tra i tavoli all’aperto. Basta attraversare il ponte per sentire il cambio di passo: da una parte, quella di Milano Marittima, le ultime hit da discoteca, dall’altra, a Cervia, la musica è più un sottofondo. Da un lato la Cervia delle saline, delle case abitate tutto l’anno, dall’altro la Milano Marittima che ha fatto storia con i suoi locali iconici: il Pineta a