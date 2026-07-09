L’omicidio del giudice Occorsio, il fascista Concutelli e il salto di specie dell’eversione nera

Anche Concutelli fino a un anno prima dell'omicidio del magistrato del 10 luglio ‘76 aveva militato con ruoli ufficiali nel Msi. Il 24 ottobre 1969 a Palermo viene fermato mentre si addestra con pistole e bombe a mano insieme a Guido Lo Porto. I due nell'aprile 1970 sono condannati ma questo non influisce sui loro percorsi nel partito