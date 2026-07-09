Cinquant’anni fa l’assassinio

L’omicidio del giudice Occorsio, il fascista Concutelli e il salto di specie dell’eversione nera

Davide Contistorico
Segui Domani su Google
09 luglio 2026 • 07:00

Anche Concutelli fino a un anno prima dell'omicidio del magistrato del 10 luglio ‘76 aveva militato con ruoli ufficiali nel Msi. Il 24 ottobre 1969 a Palermo viene fermato mentre si addestra con pistole e bombe a mano insieme a Guido Lo Porto. I due nell'aprile 1970 sono condannati ma questo non influisce sui loro percorsi nel partito

L'omicidio del magistrato Vittorio Occorsio del 10 luglio 1976 compiuto dal neofascista di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli segnò il primo salto di specie del terrorismo di estrema destra in Italia. Per ricordare i 50 anni dalla sua morte, venerdì 10 luglio a Roma verrà ricordato alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta e dei figli del magistrato.  Dopo gli anni delle bombe indiscriminate contro civili a Piazza Fontana, Gioia Tauro, qu

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).