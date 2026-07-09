L’omicidio del giudice Occorsio, il fascista Concutelli e il salto di specie dell’eversione nera

Anche Concutelli fino a un anno prima dell'omicidio del magistrato del 10 luglio ‘76 aveva militato con ruoli ufficiali nel Msi. Il 24 ottobre 1969 a Palermo viene fermato mentre si addestra con pistole e bombe a mano insieme a Guido Lo Porto. I due nell'aprile 1970 sono condannati ma questo non influisce sui loro percorsi nel partito
L'omicidio del magistrato Vittorio Occorsio del 10 luglio 1976 compiuto dal neofascista di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli segnò il primo salto di specie del terrorismo di estrema destra in Italia. Per ricordare i 50 anni dalla sua morte, venerdì 10 luglio a Roma verrà ricordato alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta e dei figli del magistrato. Dopo gli anni delle bombe indiscriminate contro civili a Piazza Fontana, Gioia Tauro, qu