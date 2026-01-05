Patrioti o vassalli? La destra restringe il suo sovranismo

true false

Un governo a sovranismo limitato. Quando c’è di mezzo Donald Trump, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mette da parte l’afflato sovranista, in favore degli atti di vassallaggio. Era accaduto in parte sui dazi, è stato confermato con l’attacco in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. La leader di Fratelli d’Italia ha dato la «legittimazione» a un atto ritenuto di «natura difensiva». Per provare a dare un senso, ha reso nota la telefonata con la premio Nobel per la Pac