Perché la riforma della giustizia porterà a reati di serie A e di serie B

L’effetto del disegno complessivo di una riforma che rende più immediato l’indirizzo politico governativo sull’azione dei pm non può che essere di rendere più volatile, perché più preda del gioco delle maggioranze, la politica del diritto
Le riflessioni sull’obbligatorietà che andrebbe riformata, perché in fondo le scelte dei pm sono arbitrarie, e quindi tanto vale dare loro una direzione esplicita, rivelano meglio di ogni altra cosa la logica della riforma del ministro Carlo Nordio. Lasciando perdere i particolari più tecnici, su cui non ho competenze, guardiamo la logica. Una revisione dell’obbligatorietà dell’azione penale è conseguenza ovvia della separazione delle carriere. Se la premessa è che l’operato dei pm deve essere i