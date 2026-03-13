Perché la riforma della giustizia porterà a reati di serie A e di serie B

true false

Le riflessioni sull’obbligatorietà che andrebbe riformata, perché in fondo le scelte dei pm sono arbitrarie, e quindi tanto vale dare loro una direzione esplicita, rivelano meglio di ogni altra cosa la logica della riforma del ministro Carlo Nordio. Lasciando perdere i particolari più tecnici, su cui non ho competenze, guardiamo la logica. Una revisione dell’obbligatorietà dell’azione penale è conseguenza ovvia della separazione delle carriere. Se la premessa è che l’operato dei pm deve essere i