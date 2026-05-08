possibile assumere consulenti a 80mila euro

Il Piano casa non c’è? Pazienza, le poltrone sono tutte già pronte

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Tommaso Foti in conferenza stampa
Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Tommaso Foti in conferenza stampa
Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Tommaso Foti in conferenza stampa
Stefano Iannaccone
08 maggio 2026 • 07:00

Al di là degli annunci il grande intervento esiste, per ora, solo sulla carta. Nel testo sono previsti due commissari. Costo nel biennio: 5 milioni

Il Piano casa non c’è. Esiste solo sulla carta, ma le poltrone sono state già preparate da Matteo Salvini, nelle vesti di ministro delle Infrastrutture. Incarichi confezionati con un costo che sfiora i 5 milioni di euro solo nel primo biennio. E la stima è prudenziale, perché bisogna attendere i decreti attuativi. Peraltro il progetto, nelle intenzioni di Giorgia Meloni, ha una durata decennale: nella speranza di portare a compimento il piano, l’esborso, solo per i commissari, potrebbe essere di

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.