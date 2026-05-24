Poltrone e Disabilità, Speziale lascia il suo ruolo in Fish

Il presidente di Anffas, Roberto Speziale, ha lasciato l’incarico di vice nella federazione che unisce varie sigle del mondo della disabilità. La decisione dopo gli articoli di Domani sul rapporto tra la sua associazione (per cui resta al comando) e il ministero della leghista Locatelli

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Roberto Speziale, presidente dell’Anffas, ha lasciato gli incarichi “esterni” alla “sua” associazione. Dopo gli articoli di Domani sul rapporto con il ministero delle politiche per la Disabilità, guidato dalla leghista Alessandra Locatelli, e l’Anffas, ha annunciato le dimissioni da vicepresidente della Fish, la federazione che unisce varie sigle sulla disabilità. La decisione è maturata «per evitare imbarazzo». Speziale (nella foto) esce pure dal coordinamento nazionale del Forum terzo settor