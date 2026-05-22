Prato, il buco nero di FdI. La città va al voto tra scandali e faide

La città sceglie il nuovo sindaco. A pesare le inchieste che hanno coinvolto l’ex sindaca Pd, Ilaria Bugetti, ma soprattutto il partito di Giorgia Meloni. Con l’ombra dei ricatti, del revenge porn e della massoneria

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Prato città di pianura, che somiglia a certi sassi di fiume: giganteschi ciottoli all’apparenza lisci che, se li rivolti, rivelano un universo. Un mondo di interessi, di poteri, invisibili, di economia tessile con punte di eccellenza, ma anche un inferno nei capannoni del “macrolotto”, dove si parla solo cinese, si produce ventiquattrore su ventiquattro, i diritti non esistono e dove trionfa l’illegalità e la violenza elevata a sistema. Prato che va al voto per scegliere il nuovo sindaco e che f