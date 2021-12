La vittima ha avuto il coraggio di raccontare subito quello che è accaduto: durante il viaggio in regionale tra Milano Cadorna e Varese Nord una ragazza è stata bloccata da due uomini, picchiata e violentata. Oltre a lei, i due hanno provato ad assalire un’altra ragazza che attendeva di salire a sua volta su un convoglio nella sala d’attesa della stazione di Vengono Inferiore.

Il leader della Lega appresa la notizia ha fatto un post: «Due ragazze violentate, due stranieri ricercati. Ma per la sinistra il “cattivo” sono io perché ho combattuto (e sempre combatterò) l’immigrazione di massa». Peccato che dei due fermati uno, riporta il Corriere della Sera che ha seguito passo passo la vicenda, sia un italiano incensurato. La ragazza vittima di stupro ha già proceduto all’identificazione, confermando la loro identità.

I commenti

Il post di Salvini ha avuto un numero particolarmente alto di commenti: oltre 2.260, molti di più di quelli sotto la card con la ragazza salvata dal vigile del fuoco che adesso gli donerà il sangue (530), o di quella che dice “no a più costi e burocrazia per le associazioni di volontariato” (183).

Un successo superato solo dal post contro l’opera d’arte dell’attivista Lgbt a cui Salvini dà addosso: «Ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno la Vergine Maria e il Santo Natale?». Ben 4.613 commenti.

Della gaffe sugli assalitori del treno, sembrano essersi accorti solo pochi utenti di Facebook, che lo hanno preso in giro: «Ciccino, uno dei due è italiano». Un altro scrive: «Uno è italiano....anche lui è arrivato con un barcone?».

Nonostante le puntualizzazioni e gli articoli, sotto il post proliferano gli attacchi che danno per buona l’affermazione di Salvini: «Italiani svegliatevi, i migranti sono solo e solamente un grande business dei politici italiani che stanziano soldi pubblici per l’accoglienza diffusa» scrive un follower. E ancora: «Tanto se li prendono li metteranno sicuramente in politica....pd». Senza dimenticare i riferimenti alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, tra i bersagli preferiti del leader. Al governo, scrive un follower di Salvini, interessa di più la molestia contro la giornalista all’uscita dallo stadio Empoli-Fiorentina, che quella contro la viaggiatrice: «Come sempre la lamorgese se ne strafrega...... E non solo x la pacca nel di dietro .... tutti solidali.... Qui dove sono?».

A poco serve l’obiezione di un altro utente che sconfessa la ricostruzione di Salvini: «Fake news come al solito ne diffondiamo? Pare fossero un italiano ed un africano. (Come se poi facesse tutta sta differenza, ma questo è un altro discorso)». Per lui solo 7 like.

© Riproduzione riservata