l’idea che piace al governo

Remigrazione, così il progetto “nero” ha sedotto la Lega

Federica Pennelli
05 gennaio 2026 • 18:09

La remigrazione è un progetto politico ormai sdoganato anche nella destra istituzionale. Il Carroccio è il partito che per primo ha sposato la tesi xenofoba

La “remigrazione” non è più confinata all’estrema destra identitaria e neofascista. Come questo giornale aveva raccontato, partecipando a una riunione operativa sul primo Remigration Summit, i propositi dell’estrema destra di coinvolgere i partiti di governo hanno funzionato. Il progetto politico xenofobo è stato sdoganato e viene portato avanti non solo all’interno di piccoli gruppi locali della Lega, ma anche a livello nazionale: Roberto Vannacci e Matteo Salvini ne parlano ormai senza alcuna

