Remigrazione, i neofascisti su Montecitorio: «Assedieremo il Parlamento»

Martedì 30 davanti alla Camera gli estremisti di destra teorici della deportazione dei migranti vogliono depositare la proposta di legge xenofoba dopo aver raccolto 150mila firme
A gennaio i neofascisti della remigrazione erano stati fermati dentro il Parlamento dai deputati e dalle deputate delle opposizioni. Seguirono polemiche a non finire. Eppure nonostante ciò, oggi ci riproveranno fuori da Montecitorio. Ancora una volta l’ennesima provocazione davanti alle istituzioni democratiche. I promotori si ritroveranno a mezzogiorno e depositeranno la proposta di legge sulla remigrazione: oltre 150mila firme raccolte per sostenere un testo che prevede la deportazione dei mig