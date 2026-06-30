il nuovo raduno dei movimenti neri

Remigrazione, i neofascisti su Montecitorio: «Assedieremo il Parlamento»

Federica Pennelli
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30 giugno 2026 • 07:00

Martedì 30 davanti alla Camera gli estremisti di destra teorici della deportazione dei migranti vogliono depositare la proposta di legge xenofoba dopo aver raccolto 150mila firme

A gennaio i neofascisti della remigrazione erano stati fermati dentro il Parlamento dai deputati e dalle deputate delle opposizioni. Seguirono polemiche a non finire. Eppure nonostante ciò, oggi ci riproveranno fuori da Montecitorio. Ancora una volta l’ennesima provocazione davanti alle istituzioni democratiche. I promotori si ritroveranno a mezzogiorno e depositeranno la proposta di legge sulla remigrazione: oltre 150mila firme raccolte per sostenere un testo che prevede la deportazione dei mig

Federica Pennelli
Federica Pennelli
Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood