Remigrazione, i neofascisti su Montecitorio: «Assedieremo il Parlamento»

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A gennaio i neofascisti della remigrazione erano stati fermati dentro il Parlamento dai deputati e dalle deputate delle opposizioni. Seguirono polemiche a non finire. Eppure nonostante ciò, oggi ci riproveranno fuori da Montecitorio. Ancora una volta l’ennesima provocazione davanti alle istituzioni democratiche. I promotori si ritroveranno a mezzogiorno e depositeranno la proposta di legge sulla remigrazione: oltre 150mila firme raccolte per sostenere un testo che prevede la deportazione dei mig