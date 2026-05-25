Ricotta e asparagi, tempo di sagre estive con Schifani

Pioggia di fondi del governo di Schifani per le sagre in Sicilia da tenersi entro il 30 giugno. E per i visitatori ecco anche la ricotta d’estate al fianco di stufati di cipolla e festa degli asparagi

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Ci sono gli asparagi selvatici, le ‘mpignolate con maiale, cipolla stufata e olive, gli immancabili cannoli, tra i circa 140 eventi che in Sicilia il governo Schifani finanzierà in quella che ha tutta l’aria di essere l’ennesima trovata per distribuire mancette sui territori. L’occasione è data dal progetto Sicilia che piace. Ai Comuni sono destinati in totale oltre due milioni di euro. Una corsa alle spese: tutti gli eventi dovranno concludersi «inderogabilmente» entro il 30 giugno. Compresa