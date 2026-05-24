Salto dal Viminale a Leonardo, Kamel verso la guida della comunicazione

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Viminale con vista Leonardo. Francesco Kamel, portavoce del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è il grande favorito per diventare il nuovo direttore della comunicazione della società, sotto la gestione-Mariani, appena iniziata. La voce circola con insistenza da qualche giorno e sta prendendo sempre più quota. La casella è considerata molto delicata. Con Roberto Cingolani nel ruolo di amministratore delegato, era stata promossa l’ex volto di Sky, Helga Cossu, provocando qualche tensione.