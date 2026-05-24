Salto dal Viminale a Leonardo, Kamel verso la guida della comunicazione

L’attuale portavoce del ministro dell’Interno Piantedosi è il grande favorito per diventare capo della comunicazione del colosso pubblico. Ancora da definire il sostituto di Grasso alle relazioni istituzionali di Leonardo
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Viminale con vista Leonardo. Francesco Kamel, portavoce del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è il grande favorito per diventare il nuovo direttore della comunicazione della società, sotto la gestione-Mariani, appena iniziata. La voce circola con insistenza da qualche giorno e sta prendendo sempre più quota. La casella è considerata molto delicata. Con Roberto Cingolani nel ruolo di amministratore delegato, era stata promossa l’ex volto di Sky, Helga Cossu, provocando qualche tensione.