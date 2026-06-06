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Se l’Europa dell’unanimità fa il gioco dei suoi nemici

Gigi Riva
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06 giugno 2026 • 20:15

Giorgia Meloni ritorna nell'alveo del proprio asse preferito con gli Stati Uniti, nonostante le umiliazioni subite e dopo una veloce fuitina europeista che aveva fatto sperare in una resipiscenza a salvaguardia di quell'entità sovrannazionale di cui volente o nolente facciamo parte

In uno dei weekend più problematici della sua peraltro faticosa storia recente, l'Unione Europea denuncia tutta la sua impotenza ad essere ciò che sarebbe auspicabile fosse. E tradisce la ragione sociale insita nel suo stesso sostantivo “unione” dovendosi arrendere all'ordine sparso e spesso conflittuale dei suoi Stati membri. Si era sperato che, con la dipartita del filorusso di Viktor Orban sconfitto alle elezioni, si potesse finalmente operare in modo compatto e invece l'eterno richiamo del t

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Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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