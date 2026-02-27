La sicurezza non è repressione, ma è combattere le disuguaglianze

Avrò un lavoro domani? Riuscirò a pagare l’affitto? Potrò curarmi? Avrò una pensione? I miei figli avranno un futuro migliore? Vivremo in pace? Resisteremo alle crisi climatiche? È a queste domande che serve rispondere per dare ai cittadini città più sicure
Parlando di sicurezza, molti pensano a pattuglie, telecamere, arresti. Un’idea diffusa quanto parziale. Un’altra visione invece riguarda la possibilità stessa di vivere una vita dignitosa. Senza sminuire la rilevanza del controllo dell’ordine pubblico, per tante persone le domande di sicurezza sono altre: avrò un lavoro domani? Riuscirò a pagare l’affitto? Potrò curarmi? Avrò una pensione? I miei figli avranno un futuro migliore? Vivremo in pace? Resisteremo alle crisi climatiche? L’idea di sicu