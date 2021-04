Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è di nuovo in ospedale. L’ex presidente del consiglio è stato ricoverato ieri pomeriggio al San Raffaele di Milano. Lo confermano fonti di Fi. Secondo quanto si apprende il ricovero per accertamenti è avvenuto dopo una visita di controllo.

Il ricovero arriva a meno di due settimane dall’ultimo per il leader di 84 anni. Lo scorso 24 marzo, il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter aveva detto che Berlusconi non avrebbe presenziato perché «per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato» (quindi dal 22 marzo). A ogni modo, il leader di Forza Italia aveva deciso «di non avanzare istanza di legittimo impedimento» per chiedere il rinvio del processo.

Una situazione non nuova. Il legale dell'ex premier il 27 gennaio, ad esempio, aveva depositato certificazione medica nella quale si diceva che il leader di Forza Italia, già colpito dal Covid e guarito e poi di nuovo ricoverato per problemi cardiaci, aveva bisogno di riposo «assoluto».

