Calderoli in viaggio per Zaia

Tutti sull’aereo blu. I voli di stato presi (quasi) ogni 2 giorni

Stefano Iannaccone
21 gennaio 2026 • 07:00

In poco più di tre anni i ministri hanno viaggiato in 429 occasioni con i vettori riservati. Nordio lo usa spesso per fare ritorno nel suo Veneto, o per partire da lì

I ministri del governo Meloni non resistono al fascino del volo di stato. In poco più di tre anni sono stati autorizzati in ben 429 occasioni, con una media superiore a undici al mese. Significa uno ogni due giorni e mezzo, ferie incluse. Il 2025 è stato comunque l’anno più parsimonioso sotto questo punto di vista per l’esecutivo sovranista. C’è stato infatti un minor impiego dei voli blu, classificati per motivi istituzionali o di sicurezza: il contatore si ferma a 113. Dati in linea con i prec

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.