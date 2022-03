Le diplomazie internazionali sono al lavoro e si affacciano i primi spiragli di ottimismo per la situazione in Ucraina. I corridoi umanitari hanno funzionato dopo giorni di tentativi fallimentari, nel frattempo prosegue l’opera di mediazione tra Russia e Ucraina, portata avanti in particolare dal governo israeliano.

I corridoi

Una serie di cessate il fuoco locali ha permesso ieri a centinaia di ucraini di lasciare il fronte, dove negli scorsi giorni sono morti almeno 475 civili, tra cui 29 bambini, ha detto ieri l’Onu (specificando che il bilancio reale è probabilmente molto più alto). Corridoi umanitari sono stati aperti a Kiev, Cherhihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. La situazione più delicata è quella di Mariupol, la città costiera dove si trova il quartier generale del famigerato battaglione Azov, un’unità militare collegata all’estrema destra ucraina, e dove parte delle forze assedianti è costituita dalle truppe separatiste del Donbass. Nei giorni precedenti, la Croce rossa internazionale aveva detto che i cessate il fuoco in città erano falliti a causa della mancanza di serietà delle due parti nel portare avanti le trattative. Ieri le cose sembrano essere andate meglio, ma ci sono state comunque diverse denunce di violazione del cessate il fuoco da parte degli ucraini. Il fatto che ieri i corridoi umanitari abbiano almeno in parte funzionato sembra essere un buon segno per trovare una soluzione diplomatica al conflitto in corso.

Le trattative

Ieri pomeriggio, il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha telefonato al ministero degli Esteri russo Sergei Lavrov per chiede l’inizio di un cessate il fuoco generale, l’avvio di negoziati e ribadendo «la disponibilità della Santa Sede a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace» anche tramite una mediazione tra le parti. Più interlocutorio invece il videoconfronto tra il presidente cinese Xi Jinping, quello fracese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Xi ha ribadito la contrarietà del suo paese alle sanzioni che rischiano di «rallentare la crescita mondiale».

Il ruolo di Israele

Ma il fronte che fa più sperare è quello del dialogo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin stanno portando avanti tramite il primo ministro Naftali Bennett, che ieri ha telefonato ad entrambi. Secondo un articolo pubblicato ieri dal Jerusalem Post, le trattative sarebbero in fase molto più avanzata di quanto ammesso pubblicamente dalle parti e dai paesi occidentali. La base dell’accordo sarebbe la proposta formalizzata ieri pubblicamente dalla Russia: riconoscere l’indipendenza del Donbass e l’annessione della Crimea e fornire garanzie che il paese non entrerà nella Nato. Secondo il Jerusalem post, un’altra condizione sarebbe la richiesta russa di ridurre le dimensioni dell’esercito ucraino.

Per il quotidiano israeliano, Zelensky starebbe valutando seriamente la proposta. Il fatto che ieri ha attaccato duramente l’Europa e la Nato per non aver fatto abbastanza per fermare il conflitto, secondo alcuni, potrebbe essere un tentativo di preparare il pubblico ucraino a una pace non del tutto favorevole.

