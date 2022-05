Le truppe russe sono in ritirata, mentre il segretario della Nato dice che la Russia non può più vincere la guerra. La Svezia intanto si prepara a chiedere ufficialmente l’ingresso nell’alleanza

Ottanduesimo giorno dall'invasione dell'Ucraina.

Cosa c’è da sapere

La prima ministra svedese Magdalena Andersson andrà oggi in Parlamento per chiedere ufficialmente di iniziare le procedure di adesione alla Nato.

Ieri sera, il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha detto che la guerra non sta andando come previsto dalla Russia e che ora il suo esercito non ha possibilità di vittoria.

Ma il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha annunciato nel suo discorso notturno che un nuovo attacco russo nella regione orientale del Donbass è atteso nei prossimi giorni.

Poco più a nord, il governatore militare di Kharkiv ha detto che le truppe ucraine sono avanzate fino al confine con la Russia. Da giorni le truppe russe intorno alla seconda città del paese sono in ritirata.

11.45 – Il ministro degli Esteri austriaco ha detto che entro pochi giorni l’Europa approverà il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. La questione cruciale è se il pacchetto conterrà il divieto di importanzione del petrolio o meno.

11.00 – Truppe ucraine al confine con la Russia hanno rimesso in piedi la segnaletica abbattuta all’inizio dell’invasione.

10.30 – Le truppe ucraine sono arrivate al confine russo nei pressi della città di Kharkiv. Le truppe russe sono in ritirata da alcuni giorni. I bombardamenti contro la città si sono considerevolmente ridotti ora che l’artiglieria russa è molto più lontana.

9.15 – Il governo russo ha nazionalizzato le proprietà della società Renault che si trovano in Russia.

9.00 – La Svezia si prepara a entrare nella Nato

Dopo la Finlandia, anche la Svezia ha reso ufficiale la sua intenzione di entrare nella Nato. La prima ministra Magdalena Andersson si recherà oggi in Parlamento per chiedere ufficialmente di iniziare le procedure. La decisione, ha detto ieri sera, interrompe quasi un secolo di politica del non-allineamento che fin ad ora aveva servito bene il paese, ma che non è più utile in futuro. L’adesione arriva dopo che il partito di Adersson, il partito Socialdemocratico, ha abbandonato la sua decennale opposizione ad entrare a far parte della Nato. La Russia ha promesso rappresaglie contro questa decisione.

