L’Ue chiede chiarezza a Trump. Meloni preferisce nascondersi

La Commissione Ue vuole conoscere i prossimi passi Usa e invita Washington a rispettare gli accordi. L'Europarlamento verso la sospensione della ratifica dell’intesa Ue-Usa. Tajani sente il commissario Šefčovič e tranquillizza le imprese. Per la premier il rapporto privilegiato con il tycoon rischia di diventare un peso insopportabile

Muoversi in sintonia con l’Europa contro «l’amico» Donald Trump. È questo il messaggio che il governo italiano tenta di far filtrare annunciando un «lungo colloquio» tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il commissario Ue al Commercio, Maroš Šefčovič. L’ultima mossa del presidente americano, che ha imposto dazi al 15 per cento sulle importazioni dopo la sentenza della Corte Suprema che ha di fatto smontato la sua politica commerciale, ha sicuramente creato imbarazzo a Giorgia Meloni. E