Un fisco per Baccini, nel decreto spunta un aiutino al suo ente-feudo

Per il sindaco di Fiumicino da 20 anni alla guida dell’Ente microcredito arriva un emendamento che vale 100mila euro. E FdI vuole togliere fondi a Urso per darli Salvini

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Una mano tesa all’Ente nazionale microcredito da sempre regno di Mario Baccini, ex ministro berlusconiano e ora sindaco di Fiumicino. Nel decreto Fiscale, in esame in commissione Finanze al Senato, fioccano gli emendamenti per elargire risorse ai territori e agli enti amici. C’è l’idea di creare una fondazione dell’Agenzia delle entrate, targata Fratelli d’Italia, e poi i blitz di Claudio Lotito per riassegnare decine di milioni di euro, non spesi, alla regione Molise, territorio d’elezione del