Venezia e la Toscana, il voto nelle città è un test per Meloni

Sulla laguna la sfida più delicata. Arezzo, Pistoia e Prato termometro a sinistra. La premier ha disertato la campagna elettorale, Schlein ha girato da Nord a Sud

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Ci sono le elezioni oggi e domani in quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Ma Giorgia Meloni si è ben guardata dall’impegno in campagna elettorale. Assente “non giustificata”, a conferma di quanto sia ancora scottata dall’esito del referendum di marzo. La presidente del Consiglio si è buttata sull’azione di governo, scongiurando – last minute – lo sciopero degli autotrasportatori e dando il mini-sconto sul gasolio, dimezzato da 20 a 10 centesimi. I sondaggi hanno suggerito prudenza: meglio non