oggi si aprono le Urne in quasi 750 comuni

Venezia e la Toscana, il voto nelle città è un test per Meloni

Stefano Iannaccone
24 maggio 2026 • 06:30

Sulla laguna la sfida più delicata. Arezzo, Pistoia e Prato termometro a sinistra. La premier ha disertato la campagna elettorale, Schlein ha girato da Nord a Sud 

Ci sono le elezioni oggi e domani in quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Ma Giorgia Meloni si è ben guardata dall’impegno in campagna elettorale. Assente “non giustificata”, a conferma di quanto sia ancora scottata dall’esito del referendum di marzo. La presidente del Consiglio si è buttata sull’azione di governo, scongiurando – last minute – lo sciopero degli autotrasportatori e dando il mini-sconto sul gasolio, dimezzato da 20 a 10 centesimi. I sondaggi hanno suggerito prudenza: meglio non

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.