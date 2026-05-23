La moschea? Sì, anzi mai più. Venezia, chi soffia sulla paura

In mancanza di altri temi, c’è chi ha deciso di alimentare la paura. Ma anche a sinistra le aperture sul luogo di culto sono molti timide

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La campagna elettorale a Venezia è un prisma attraverso cui leggere le trasformazioni delle destre italiane, le sfide del multiculturalismo e la strumentalizzazione dell’islam. Nella provincia veneziana vivono circa 20.000 persone di origine bengalese, di cui 3.000 cittadini italiani. Questa comunità, a larga maggioranza islamica, è una colonna della forza lavoro turistica e industriale: senza di loro la città si fermerebbe. Nonostante questi numeri importanti, la comunità bengalese si è senti