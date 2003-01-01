INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito, "Privacy Policy") è resa nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il "Regolamento" o "GDPR") e della normativa nazionale applicabile di cui al D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii (di seguito, "Codice Privacy") da parte di Editoriale Domani S.p.A., con sede legale in Via Barberini, 86, 00187, Roma (RM) (di seguito, il "Titolare" o la "Società"), a tutti gli utenti (di seguito, gli "Utenti") che consultano e/o si registrano e, più in generale, interagiscono con i servizi resi, tra cui l'iscrizione alla newsletter, gli abbonamenti (di seguito, i "Servizi") attraverso il sito di cui al seguente URL https://www.editorialedomani.it/ (di seguito, il "Sito") e/o sull'applicazione per dispositivi mobili progettata dalla Società (di seguito, l'"App").

In questa informativa, Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati.

L'informativa è resa esclusivamente per il presente Sito e App, pertanto il Titolare non si assume nessuna responsabilità in merito agli altri siti web eventualmente consultati tramite collegamenti ipertestuali. Gli Utenti, utilizzando il presente Sito/App, accettano la presente informativa e sono, pertanto, invitati a prenderne visione prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.

1. Categorie di dati personali a. Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. b. Dati forniti volontariamente dall'utente in occasione della fruizione dei servizi Fatto salvo quanto sopra specificato in relazione ai dati di navigazione, la Società potrà acquisire i Suoi dati personali eventualmente forniti per la richiesta e fruizione dei Servizi della Società, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abbonamento al giornale, iscrizione ad una newsletter, sostenere un'inchiesta, per i quali è talvolta richiesta la creazione di un account personale. Con riguardo all'acquisto di un abbonamento nelle soluzioni offerte dalla Società, al quale è inclusa la ricezione di una newsletter, la Società, per rendere possibile l'erogazione del Servizio, acquisirà i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, genere e data di nascita. Talvolta, potrebbe essere richiesto anche il codice fiscale, ai fini dell'attivazione di una determinata offerta (i.e. under 26) o per questioni inerenti alla fatturazione. Con riguardo all'iscrizione e fruizione del Servizio di newsletter nelle differenti formule, la Società potrà acquisire i Suoi dati personali, tra cui l'indirizzo di posta elettronica. Nella fruizione dei Servizi, la Società potrebbe altresì acquisire qualsiasi altro dato personale e/o informazione che l'Utente decida volontariamente di fornire al Titolare che, se non necessario, procederà immediatamente a cancellare.

2. Finalità e base giuridica del trattamento a. Per consentire il corretto funzionamento del Sito/App [Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR] I dati di navigazione saranno trattati dal Titolare del trattamento per consentire la navigazione sul Sito/App e garantire il corretto funzionamento delle funzionalità tecniche necessarie alla fruizione dei contenuti online. Il conferimento dei dati è necessario per garantire il funzionamento del Sito/App. I dati saranno, dunque, trattati sulla base del legittimo interesse del Titolare. b. per l'erogazione dei Servizi richiesti [Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR] I Suoi dati forniti volontariamente saranno trattati dal Titolare per consentirle la registrazione al Sito e/o App e la fruizione dei Servizi ad essa specificatamente connessi. I dati saranno trattati per l'esecuzione del rapporto giuridico e degli obblighi contrattuali in essere con il Titolare. Il conferimento di tali dati è necessario per accedere ai Servizi richiesti tramite Sito e/o App. c. per finalità di marketing [Art. 6, par. 1, lett. a) GDPR] Previo Suo specifico consenso, la Società potrà trattare i Suoi dati al fine di segnalare promozioni e/o offerte tramite l'utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, notifiche app) o sistemi tradizionali (es. posta cartacea). Per il perseguimento di tale finalità, la Società potrà trattare i dati da lei volontariamente forniti, in occasione della fruizione dei Servizi. Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a Editoriale Domani S.p.A, con sede legale in Via Barberini, 86, 00187, Roma (RM), al seguente indirizzo e-mail: privacy@editorialedomani.it. d. per finalità di profilazione Previo Suo specifico consenso, la Società potrà trattare i Suoi dati per comprendere le Sue abitudini e i Suoi interessi ed offrirle i Servizi di Suo gradimento. Per il perseguimento di tale finalità, la Società potrà trattare i dati da lei volontariamente forniti, in occasione della fruizione dei Servizi. Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a Editoriale Domani, con sede legale in Via Barberini, 86, 00187, Roma (RM), privacy@editorialedomani.it.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni Suoi dati personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR, e per conto della Società. La Società potrà comunicare, per le medesime finalità, i Suoi dati personali ai soggetti interni che operano sotto la Sua autorità, ossia dipendenti e/o collaboratori, che sono stati previamente istruiti sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 32, co. 4 del GDPR. L'elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo a privacy@editorialedomani.it.

4. Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti I Suoi dati saranno oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Titolare; in seguito alla cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo avvenuta, i Suoi dati saranno conservati per un periodo limitato, fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l'adempimento di obblighi di legge. Con riferimento ai trattamenti per finalità di marketing e per cessione a terzi, i Suoi dati saranno trattati per tutta la durata dell'iscrizione al Sito salvo eventuale revoca del consenso prestato o opposizione al trattamento e, in ogni caso, non oltre i 24 mesi dall'ultima interazione con la Società. Con riferimento ai dati trattati per finalità di profilazione, i Suoi dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere previsto per legge o da provvedimenti dell'Autorità garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.

5. Trasferimento dei dati personali all'estero I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dall'Unione europea.

6. Diritti degli interessati La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: diritto di accesso ai suoi dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento;

diritto di rettifica dei dati personali inesatti ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;

diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 del Regolamento;

diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18 del Regolamento;

diritto di ricevere o chiedere il trasferimento dei dati personali a lei riferibili in possesso del Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del Regolamento;

diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 21 del Regolamento;

diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei suoi dati personali, ove realizzato, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla sua persona, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 22 del Regolamento;

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

diritto di essere informato sull'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento, e, almeno in tali casi, ad avere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste di tale trattamento per lei. Il Titolare le ricorda che ai diritti di cui sopra potrebbero applicarsi delle limitazioni qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, ad esempio, ai diritti ovvero agli interessi legittimi del Titolare o di terzi. Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali da parte del Titolare, Lei potrà rivolgersi senza formalità al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali nominato dal Titolare come segue: scrivendoci all'indirizzo: privacy@editorialedomani.it.

scrivendoci all'indirizzo: Editoriale Domani S.p.A., con sede legale in Via Barberini, 86, 00187, Roma (RM) La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.

7. Responsabile per la protezione dei dati La informiamo che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo dpo@e-lex.it.