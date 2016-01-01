Informativa privacy abbonamento solidale - Domani e UNHCR

La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito internet https://www.editorialedomani.it di seguito, per brevità, il “Sito”), con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti.

Si tratta di una informativa generale resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, il “Regolamento”) e della normativa nazionale applicabile a tutti gli utenti che consultano e/o si registrano e, più in generale, interagiscono con i servizi resi attraverso il Sito da Editoriale Domani S.p.A., con sede legale in via Barberini 86 – 00187 Roma (di seguito, per brevità, il “Titolare” o la “Società”).

In questa informativa, Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il Titolare raccoglie e tratta i suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati.

L’informativa è resa esclusivamente per il presente Sito, pertanto il Titolare non si assume nessuna responsabilità in merito agli altri siti web eventualmente consultati tramite collegamenti ipertestuali presenti sul sito stesso. Gli utenti, utilizzando il presente Sito, accettano la presente informativa e sono, pertanto, invitati a prenderne visione prima di fornire informazioni personali di qualsiasi genere.

Categorie di dati personali

1. Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

2. Dati forniti volontariamente dall’utente

Fatto salvo quanto sopra specificato in relazione ai dati di navigazione, la Società acquisirà i dati personali eventualmente forniti dall’utente attraverso il Sito per accedere a determinati servizi (es. accesso all’area riservata, accesso per finalizzare l’abbonamento e relativi servizi). A titolo esemplificativo, il Sito acquisirà solo dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, genere e data di nascita) e ogni altro dato che l’utente comunicherà, di propria spontanea iniziativa, per mezzo degli strumenti di contatto messi a disposizione dal Sito.

Specificamente, i dati richiesti per le differenti tipologie di abbonamento indicate nell’apposita landing page del sito (abbonamento fondatore, mensile ed annuale; sostenitore inchieste), sono i medesimi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mail e password, nome e cognome, data di nascita).

3. Dati acquisiti in occasione della fruizione dei servizi

Il Titolare potrebbe acquisire inoltre alcuni dati personali riferibili all’utente registrato in occasione della fruizione dei servizi offerti dalla Società attraverso il Sito. I dati personali sopra indicati saranno trattati dal Titolare esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al paragrafo successivo.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

a. per l’erogazione dei servizi richiesti

I dati forniti volontariamente dall’utente, saranno trattati dal Titolare per consentirle la registrazione al Sito e la fruizione dei servizi ad essa specificatamente connessi, tra i quali la sottoscrizione degli abbonamenti nelle formule mensile, annuale e settimanale, inclusa la sottoscrizione dell’Abbonamento Progetto “Abbonamento solidale” con UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (di seguito, altresì, “UNHCR”). Con riguardo all’erogazione del servizio con riferimento all’Abbonamento Solidale, i suoi dati saranno trattati per la gestione della donazione effettuata e i relativi obblighi di legge.

I dati saranno quindi trattati per l’esecuzione del rapporto giuridico e degli obblighi contrattuali in essere con il Titolare. Il conferimento di tali dati è necessario per accedere ai servizi richiesti.

b. per finalità di marketing

Previo suo specifico consenso, la Società potrà trattare i suoi dati al fine di segnalare promozioni e/o offerte tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, notifiche app) o sistemi tradizionali (es. posta cartacea). Per il perseguimento di tale finalità, la Società potrà trattare i dati da lei volontariamente forniti.

Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a Editoriale Domani S.p.A, con sede legale in via Barberini 86 – 00187 Roma, e-mail privacy@editorialedomani.it.

c. per la comunicazione dei suoi dati per finalità commerciali e promozionali a società terze

Previo suo specifico consenso, la Società potrà comunicare i suoi dati a società terze che potranno trattarli per l’invio di proprie comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea). Per tale finalità di trattamento saranno utilizzati i dati di cui al paragrafo precedente, al punto 2. Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a Editoriale Domani, con sede legale in via Barberini 86 – 00187 Roma, e-mail privacy@editorialedomani.it.

d. per finalità di profilazione

Previo suo specifico consenso, la Società potrà trattare i suoi dati per comprendere le sue abitudini e i suoi interessi ed offrirle prodotti e servizi di suo gradimento. Per il perseguimento di tale finalità, la Società potrà trattare i dati di cui al paragrafo precedente, al punto 2 e 3. Il consenso prestato è revocabile in ogni momento scrivendo a Editoriale Domani, con sede legale in via Barberini 86 – 00187 Roma, e-mail privacy@editorialedomani.it.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione

Il Titolare potrà comunicare a soggetti istituzionali i suoi dati personali.

I dati forniti volontariamente dall’utente saranno trattati dal Titolare per consentirle la registrazione al Sito e la fruizione dei servizi ad essa specificatamente connessi, tra i quali la sottoscrizione degli abbonamenti nelle formule settimanale, mensile e annuale, inclusa la sottoscrizione dell’Abbonamento Progetto “Abbonamento solidale” con UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (di seguito, altresì, “UNHCR”). Con riguardo all’erogazione del servizio con riferimento all’Abbonamento Solidale, i suoi dati saranno comunicati a UNHCR - autonomo titolare del trattamento - sulla base dell'art. 6.1.b) del GDPR per la gestione della donazione effettuata e i relativi obblighi di legge. È possibile prendere visione dell’informativa di UNHCR al link di seguito: https://www.unhcr.org/it/privacy-policy/abbonamento-solidale-domani/.

Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento.

L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo a privacy@editorialedomani.it.

Si informano gli utenti che gli indirizzi IP sono stati anonimizzati ossia che il Titolare del trattamento può, per impostazione predefinita, memorizzare solo parte dell’indirizzo IP.

6. Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti

I suoi dati saranno oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Titolare; in seguito alla cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo avvenuta, i dati saranno conservati per un periodo limitato, fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l’adempimento di obblighi di legge.

Con riferimento ai trattamenti per finalità di marketing, i suoi dati saranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione al Sito salvo eventuale revoca del consenso prestato e comunque non oltre i 24 mesi.

Con riferimento ai dati trattati per finalità di profilazione, la informiamo che i suoi dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere previsto per legge o da provvedimenti dell’Autorità garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.

7. Trasferimento dei dati personali all’estero

I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dall’Unione europea o in paesi ove non sono in vigore decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione Europea.

8. Diritti degli interessati

La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:

chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati;

per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere il trasferimento ad altro titolare;

chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti;

chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento – dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che precede.

In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 – “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – “Diritto di rettifica”, 17 – “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.

Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare inviando una mail a privacy@editorialedomani.it.

9. Responsabile per la protezione dei dati

La informiamo che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile all’indirizzo dpo@e-lex.it.

La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.