Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa una settimana questa nuova serie sarà dedicata al Festival di Trame 2025

A Lamezia Terme il Festival dei libri sulle mafie si propaga ancora una volta oltre i libri e offre un percorso espositivo denso di significati e linguaggi artistici, dando vita ad un itinerario diffuso nel centro storico, che segue il tema di questa edizione dell’evento “Liberi Liberi”.

Le mostre e le installazioni in programma, dal fotoreportage, al graphic journalism, fino all'arte contemporanea, raccontano l’impegno civile di artisti, reporter e cronisti che, con il proprio sguardo libero e coraggioso, hanno svelato verità scomode e complesse. A Trame l’arte ritorna con l’intento di alimentare la memoria collettiva e ispirare l'impegno civile contro l'indifferenza e l'omertà.

"Il Valore Della Testimonianza" è la mostra, al Complesso San Domenico, che espone le fotografie di Andrea "Andy" Rocchelli, fotoreporter tragicamente ucciso in Ucraina nel 2014. “E lui che mi sorride…" l’esposizione a fumetti omaggio a Giancarlo Siani, giornalista vittima dalla camorra, realizzata da Round Robin Editrice e ospitata presso il Museo Archeologico Lametino. "L'ombra del pizzo" è l’installazione di Grazia Resta sul tema del racket e dell'estorsione, a Palazzo Nicotera. Le foto, i fumetti e le opere esposte narrano di uomini, donne, bambini, sopraffatti dalle violenze, narrano di testimonianze amare e libertà soffocate, accendono i riflettori su società divelte da poteri infetti.

Gli scatti di Andy Rocchelli, fotoreporter freelance membro e fondatore del collettivo indipendente Cesura, mettono al centro le vite delle persone travolte dai conflitti e dalle ingiustizie. L'esposizione "Il Valore Della Testimonianza" presenta 32 scatti selezionati dai reportage di Rocchelli realizzati in Afghanistan, Caucaso e Ucraina, arricchiti per l’occasione di quattro fotografie che raccontano la Calabria della resistenza alla ‘ndrangheta e delle condizioni dei braccianti a San Ferdinando. Andy Rocchelli ha dedicato otto anni a documentare l'Europa dell'Est, la Primavera Araba in Libia e Tunisia. In Italia, si è occupato del rapporto tra migranti e criminalità organizzata. Questa mostra è una coproduzione del collettivo Cesura e dell'associazione Amici di Roberto Morrione, in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti e la famiglia di Andrea Rocchelli. Ha già toccato Torino e Roma, ospitata anche nella sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e di Libera. La sua presenza a Trame Festival sottolinea il ruolo cruciale del giornalismo nel testimoniare e raccontare chi non ha voce.

Fino al 28 settembre sarà possibile visitare "E lui che mi sorride…": Giancarlo Siani a fumetti. A quarant’anni dall’omicidio del giovane giornalista de Il Mattino, questa esposizione, curata da Round Robin Editrice, con i disegni di Emilio Lecce e i testi di Alessandro Di Virgilio, porta all'attenzione del pubblico un volume pubblicato nel 2010, premiato poi con il "Premio Giancarlo Siani" come migliore opera a fumetti. Round Robin Editrice, che celebra i suoi vent'anni di attività, ha sempre avuto una particolare attenzione per il giornalismo d'inchiesta, le mafie e la lotta al crimine organizzato, raccontando storie di uomini e donne che hanno lasciato un segno indelebile. Il titolo della mostra evoca la frase di Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il quale ricorda la marcia per la pace in cui dipinse sul viso di Giancarlo il simbolo della pace, e "lui che mi sorride". Questa mostra è un progetto in collaborazione con Fondazione Trame, la Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria - Museo Archeologico Lametino e daSud Media Civico.

"L'ombra del pizzo" di Grazia Resta è un’installazione immersiva su racket ed estorsioni. L'arte, in questo caso, si fa strumento di denuncia e di sensibilizzazione su una pratica che soffoca l'economia legale e la libertà individuale. L'ombra avvolge lo spettatore, rivelando la sua presenza oppressiva. L'opera di Grazia Resta si prefigura come un monito viscerale, rivela la presenza oppressiva di una delle più subdole forme di controllo mafioso, offrendo una riflessione tangibile sul suo peso invisibile.

Le mostre di Trame 14 si inseriscono in un solco di esperienze artistiche che, negli anni, hanno contribuito a rendere luoghi come il Complesso di San Domenico e Palazzo Nicotera presidi culturali permanenti, luoghi necessari per il confronto aperto al territorio e catalizzatori di cambiamento e di cittadinanza attiva. L'arte, nel contesto del festival e oltre, diventa uno spazio intimo di riflessione, invitando il pubblico a soffermarsi sulle immagini e sulle storie raccontate da artisti e cronisti. L'obiettivo è duplice: alimentare la memoria collettiva e spronare all'azione contro ogni forma di silenzio e indifferenza. Le esposizioni non sono dunque semplici contenitori, ma vere e proprie finestre aperte sulla verità e sulla speranza, strumenti potenti per educare, commuovere e, soprattutto, sempre, per agire.

Il Valore Della Testimonianza

foto di Andy Rocchelli

in collaborazione con la famiglia di Andrea Rocchelli, Articolo 21, Consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti, Fondazione Trame

una coproduzione del collettivo Cesura, associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con l’Ordine nazionale dei giornalisti e con i famigliari di Andrea Rocchelli.

Complesso San Domenico - piano terra

Dal 17 giugno al 22 giugno

dalle 16:00 alle 24:00 - ingresso gratuito

E lui che mi sorride…

Mostra fumetto su Giancarlo Siani

disegni di Emilio Lecce

scritto da Alessandro Di Virgilio

Round Robin editrice

un progetto in collaborazione con Fondazione Trame e Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria Museo Archeologico Lametino e daSud Media Civico

Complesso San Domenico - piano primo - Museo Archeologico Lametino

Dal 17 giugno al 28 Settembre 2025

Orari: martedì 17 giugno: dalle 9:00 alle 22:00; da mercoledì 18 giugno a sabato 21 giugno: dalle 9:00 alle 23:00; domenica 22 giugno: dalle 9:00 alle 19:00

Ingresso gratuito dal 17 al 22 giugno.

Dal 24 giugno al 28 settembre: ingresso alla mostra incluso nel biglietto

L'ombra del pizzo

installazione di Grazia Resta

Palazzo Nicotera - piano terra

Dal 17 giugno al 22 giugno

dalle 16:00 alle 24:00 - ingresso gratuito

