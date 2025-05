Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per un mese pubblichiamo ampi stralci della “Relazione sul Caso Impastato”, elaborata dal Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia della XIII° Legislatura, sull’uccisione di Peppino Impastato

Eppure Manzellasostiene di avere denunziato questo accadimento. Ma di certo nel verbale che riporta le sue dichiarazioni, datato 13 maggio, non ve ne è traccia. E neppure nella nota 4304/22 del successivo 23 maggio, che «fa seguito al rapporto giudiziario 2596 del 10 maggio».

Di tenore e contenuto ben diversi – rispetto alle risultanze dei verbali appena richiamati – sono le dichiarazioni che Manzellafarà di seguito su quei fatti. Il testo del racconto del Manzellaera stato riportato da Giuseppe Casarrubea nell’introduzione al libro di Salvo Vitale Nel cuore dei coralli. L’argomento è stato ripreso nel contesto dell’audizione del Manzelladinanzi alla Commissione:

Russo Spena Coordinatore: No. Comunque la aiuto rivolgendole delle domande specifiche; infatti, avendo già svolto molte audizioni su tutta la questione del sangue e delle pietre insanguinate, abbiamo centinaia di atti. Con lei vorremmo invece indagare su alcuni punti che sono un po’ inediti.

Leggo a pagina 15 della ricostruzione di Salvo Vitale: «La notte del 12 – racconta Pino Manzella– la mia casa di campagna, dove la notte precedente si erano custoditi i resti di Peppino, fu «visitata» da ignoti che scassarono la porta e misero tutto sottosopra.

Evidentemente gli assassini avevano seguito tutte le nostre mosse. Denunciai il fatto ai carabinieri perché ero sicuro che, essendo in corso le perquisizioni, qualcuno avrebbe potuto occultare delle armi per confermare le tesi dei mafiosi locali. Ma può darsi che volessero semplicemente ammonirmi o sapere cosa avevamo trovato.

Tutto il gruppo fu tenuto sotto controllo dalla mafia per qualche tempo. Ricordo che una macchina targata Modena (si diceva che don Tano» – si intende, credo, don Tano Badalamenti – «avesse delle fabbriche di ceramica in provincia di Modena) attraversava la strada al momento in cui andavo a chiudere la mia macchina nel garage. Oppure ricevevamo delle telefonate e non rispondeva nessuno; volevano accertare se eravamo dentro e darci la sensazione che ci controllavano». Questo forse è l’aspetto che ci interessa di più conoscere da lei.

Manzella: Il discorso della borsa piena dei resti di Peppino deriva dal fatto che il medico legale, che allora era Ideale Del Carpio, se non ricordo male, ci disse di andare a cercare lì attorno a dove era successo il fatto e di raccogliere tutto quello che potevamo trovare, cioè i resti di Peppino, perché da quello che dopo risultò a noi i resti di Peppino furono raccolti velocemente, i pezzi più visibili.

Le altre cose, molte cose, credo che alla fine di questo lavoro molto triste...purtroppo mi viene la pelle d’oca anche a parlarne, perché abbiamo riempito tre sacchetti di plastica in diverse volte di resti di Peppino. Credo che molte altre cose siano rimaste lì attorno, perché il corpo fu completamente sfracellato, poche cose rimasero intere poiché abbiamo finito tardi questa raccolta, eravamo un gruppetto e non sapevamo a chi affidare queste cose, naturalmente non potevamo portarcele a casa.

Ci siamo chiesti «dove lasciamo queste cose?». Ed io, avendo questa casa in campagna, ho detto «le lasciamo qui, in questa casa, e domani le veniamo a prendere e le portiamo dal professor Del Carpio». Ecco da dove nasce questo discorso dei resti. Infatti, poi la casa fu visitata, nel senso che ... ma non solo la mia: anche in altre case vi furono delle effrazioni. Non hanno preso niente, però con l’atmosfera che c’era allora io e tutti gli altri avevamo paura che potessero mettere armi, droga o tutto quello che volevano dentro le case e dopo una settimana dire “andiamo a cercare...”

Russo Spena Coordinatore: In cosa consistevano le effrazioni?

Manzella: Trovare le porte aperte, dentro tutto sottosopra.

Russo Spena Coordinatore: E nella sua casa in particolare?

Manzella: Nella mia casa, che era chiusa a chiave, ho trovato la porta scassata, con un piede di porco o qualcosa del genere, in maniera forzata per aprirla, e dentro i cassetti ...c’era una cassettiera con tutto sottosopra. Si vedeva che qualcuno aveva cercato, non si sa che cosa, però avevano cercato qualcosa lì dentro.

Russo Spena Coordinatore: Questo quando è avvenuto esatta- mente?

Manzella, Questo è avvenuto qualche giorno dopo. Il libro dice il 12; credo due o tre giorni dopo il fatto.

Russo Spena Coordinatore: Voi depositaste i resti la sera precedente.

Manzella: sì, l’indomani mattina li abbiamo consegnati e la sera è successo il fatto.

Russo Spena Coordinatore: Quindi la sera del giorno della consegna.

Manzella: sì. Probabilmente qualcuno li ha avvertiti che c’era stato movimento attorno alla casa: « sono andati alla casa di Pino Manzella, non si sa cosa hanno fatto ».

Russo Spena Coordinatore: Quindi l’effrazione ha riguardato anche altre case di amici del gruppo «Impastato»?

Manzella: sì, ricordo un certo Bartolotta, Cavataio, credo...

Russo Spena Coordinatore: Voi denunziaste questo episodio ai carabinieri?

Manzella, sì, io sono andato dai carabinieri.

Russo Spena Coordinatore: Quando?

Manzella: Devo essere sincero: malgrado non avessi ...allora non avevo nessuna fiducia nei carabinieri; oggi ho un atteggiamento molto diverso, anche perché oggi i carabinieri a Cinisi sono molto ...io sono amico del maresciallo. è un’altra cosa rispetto a ventidue anni fa. Ma allora, malgrado non avessimo nessuna fiducia, più che altro era per mettere ...

Russo Spena Coordinatore: perché non aveva fiducia allora?

Manzella: perché vedevo questi carabinieri che molto spesso – ed era una cosa che a me dava un fastidio enorme – andavano a prendere il caffè con i mafiosi. Si dice « ma non vuol dire niente », però per me era una cosa palese, rispetto anche alla gente, questo fatto di andare a prendere il caffè al bar assieme ai mafiosi, persone che tutti sapevano che erano mafiose, i Trapani, i Finazzo e compagnia.

Russo Spena Coordinatore:. Quindi si sapeva che erano mafiosi? Le chiedo questo perché dalle indagini che abbiamo svolto, ma anche da atti e fascicoli, a noi risulta che praticamente per quella zona non ci sono fascicoli di presenza di mafiosi all’epoca.

Manzella: Cioè non risulta niente?

Russo Spena Coordinatore, Vorrei precisare: sto dicendo che non risulta agli atti che vi fossero presenze mafiose. In secondo luogo, le dico che abbiamo svolto numerose audizioni in cui i carabinieri (anche la DIGOS) presenti all’epoca in quelle zone sostengono che vi poteva essere qualche sospetto vago su qualcuno, ma sostanzialmente non avevano conoscenza di mafiosi.

Manzella, Allora ha ragione l’attuale sindaco di Cinisi, che dice ... ho pubblicato un libro fotografico su Cinisi, dove c’è la famosa foto, che credo sia anche qua, del gruppo di mafiosi, che poi sono anche quelli che organizzavano la festa di Santa Fara.

Russo Spena Coordinatore. Per chiarezza, lei parla di una foto- grafia che è contenuta anche nel libro di Salvo Vitale Nel cuore dei coralli, in cui ci sono ...

Manzella, Ci sono il padre di Peppino, Cesare Manzella, Gaetano Badalamenti, Sarino Badalamenti, Nichi Impastato e così via.

Russo Spena Coordinatore: Riprendiamo il filo del discorso, anche se questa parentesi era importante per capire il contesto. [...] Lei stava dicendo che ha denunciato l’episodio dell’effrazione nella sua casa di campagna ai carabinieri. Com’è avvenuta la denuncia, a voce?

Manzella: A voce, ma anche per ...a me interessava mettere nero su bianco.

Russo Spena Coordinatore, Chi ha redatto l’atto? Dove ha sporto denuncia?

Manzella: Alla caserma dei carabinieri.

Russo Spena Coordinatore, C’era il comandante della stazione?

Manzella. C’era un carabiniere che ha scritto ...ora non ricordo chi fosse allora il comandante.

La questione delle effrazioni, delle numerose e strane effrazioni poste in essere dopo la morte dell’Impastato, è rimasta sostanzialmente inesplorata in sede processuale. Essa fu comunque esplicitamente sollevata dalla Redazione di Radio Aut, nel citato «Promemoria per il giudice Chinnici» ove, al punto 15 testualmente si legge: «[...] 15) Prendere atto delle strane effrazioni ad opera di ignoti, in cui niente è stato portato via, verificatesi giorni dopo l’omicidio, nelle case di campagna di Benedetto Cavataio, di Giuseppe Manzella, di Ferdinando Bartolotta e, per ben cinque volte, a casa della signora Fara Bartolotta, presso la stazione, domicilio abituale di Peppino. Con ogni probabilità chi ha scassinato cercava qualche eventuale dossier, sulla cui esistenza a Cinisi si era sparsa la voce».

Questi fatti, rimasti senza spiegazione e del tutto trascurati dagli inquirenti, costituiscono un aspetto ulteriormente anomalo della vicenda Impastato. è logico supporre che le effrazioni siano state poste in essere nel contesto di una attività diretta al recupero di atti e documenti: una vera e propria « bonifica ».

