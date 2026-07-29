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Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata al dossier Mafia e Appalti.

La conversazione tra i due prosegue circa un'offerta di partecipazione a delle gare indette dalla SIP in Sicilia che è stata fatta a Zito per l'importo di 5 miliardi e per la quale Catti dice che parlerà con l'amministratore BENZONI, che è alla direzione generale in via W Nunta al quale chiedere di far pervenire alla Tor di Valle degli inviti per questi lavori. Ancora Zito gli dice di una gara da 50 miliardi per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Palermo da assegnare a mezzo di asta pubblica ed indetta dal comune di Palermo e per la quale c'è già il bando di prequalifica; di un'altra gara per la costruzione di una diga in provincia di Enna dell'importo di 62 miliardi indetta dal Ministero dei Lavori Pubblici ed a tal proposito Catti fa presente che loro non hanno l'iscrizione richiesta ma che possono associarsi con altre imprese tipo la GELSI, la SICOM di Milano, la COGEFAR, la DI PENTA, la LODIGIANI, la GRASSETTO, la FERROCEMENTO, la VIANINI, RENDO, la RECCHI, la LISI di Palermo (vds.all.nr.262).

TELEFONATA DELLE ORE 14,50 DEL 23.02.1990.

Il dottor CUMBO chiama l'utenza telefonica intestata alla CEMPES e parla con il geometra AVATANEO.

C = CUMBO A = AVATANEO;

A = pronto...

C = eh, geometra..

A = sì, sì...

C = allora...allora io sono stato fino alle due lì da...al Comune.

A = e ha visto qualcuno?...

C = ho parlato con MARTINICO...

A = sì...

C = è stato gentilissimo...

A = sì, è una persona squisita...

C = uh!...abbiamo cercato di seguire tutta la storia che non si trovava...

A = (incomprensibile)...

C = in quest'ufficio non c'è...nell'altro ufficio non c'è...poi alla fine sono andato a finire da ABBATE...

A = sì...

C = il quale ha fatto finta di cercare...

A = e l'ha trovata subito!...

C = no, no, non l'ha trovata...

A = ah!...

C = soltanto mi ha detto...

A = sì...

C = eh dice "ma lei rappresenta ufficialmente il CEM PES?"...ci dissi no...dico...lo rappresenta il geometra AVATANEO...perché dice "deve venire per forza diciamo il rappresentante legale"...

A = a firmare...

C = sì...perché deve firmare...

A = comunque c'è lì insomma eh!...

C = oh, mi ha detto questo...

A = sì...

C = dice "dica al geometra AVATANEO di venire lunedì mattina"

A = sì...

C = "entro le nove meno dieci"...

A = ah...prima...ho capito...

C = "che per le nove entrano in sciopero"...

A = ah...otto e mezza...insomma (risata)...

C = no, no alle nove lui ha det...lui ha detto...dice "venga...deve venire alle nove meno dieci" quindi lei alle nove meno un quarto...insomma...

A = sì...sì...sì...

C = lei deve essere lì...

A = quello...

C = "che noi subito la pigliamo"...

A = quella è la figura tipica del politico, no vero?...

C = sì, ma...pazzesco guarda...

A = con quell'occhio là...che ci ha l'occhio...

C = ci ha l'occhio "mungio" va'...

A = (risata)...

C = guardi mi ha fatto un'impressione proprio...

A = di politico...politico...

C = niente, una cosa schifosa...detto fra noi...(risata)... eh!..(incomprensibile)..."che noi la pigliamo e la mandiamo subito all'assessore alla firma"...

A = ah!...

C = dice e poi quanto tempo passa?...

A = ah!...ahi...ahi...ahi..ahi...ahi...non è che ce la dà...fa un'altra stanza...poi...

C = sì...

A = fa un'altra tappa...

C = mado...ma io non ho capito, forse c'è da pagare qualche cinquemila lire...non so...

A = ehh...la marca...

C = ehh...se...

A = ce l'ho la marca, io ce l'ho in tasca la marca da bollo...(risata di entrambi)...apposta da cinquemila...(risata)...va bene...

C = eccetera voglio sapere quanto tempo passa. "ma, non lo so"...dice..."può darsi che la firma in giornata, come può darsi che passino dieci giorni"...

A = poi SPADA - INZERILLO no?...

C = eh...firmate da INZERILLO...

A = madonna...

C = niente...è una cosa...ah!...

A = dica...

C = e poi con MARTINICO, cercando le varie carte...

A = sì...

C = abbiamo trovato...oh...quelle autorizzazioni di...della via...davanti alla Villa d'Orleans...

A = quella vecchia?...

C = eh...ci dissi "ma queste sono vecchie"...dice "ah, sì infatti sono già firmate"...ci dissi "già abbiamo fatto"...

A = perché duravano venti giorni quelle là...dopo...

C = ahh...sì infatti...e poi dice "ahh....quella Piazza Principe di Camporeale" dice "se ne parlerà chissa' quando perché non dipende più da noi" e io gli ho detto "ahhh...va beh"...gli ho detto "mi interessano quelle di Corso Tukory"...(risata)...

A = cioè in modo...a questo modo il sondaggio...(incomprensibile)...avere in due giorni, no...

C = ehh...ehhh...ehh...

A = va bene, adesso non le resta che fare due giorni di.... di...di...disintossicazione..

C = sì...sì...

A = perché l'atmosfera là è veramente...

C = no niente, io sono stato un'oretta...

A = deprimente...

C = là dentro...ed era veramente deprimente...

A = ...(risata)...

C = si stava meglio stamattina alle dieci che non c'era nessuno.

A = anche loro sono frustrati però, perché vivere là dentro è alienante, no?...

C = sì, sì, questo è vero...comunque MARTINICO era il primo a...a....

A = da cassie...comunque, lui viene da un'impresa, no...

C = ahhhh...

A = ha fatto il concorso...

C = quindi...

A = no, no, no, no...lui era con COZZANI e SILVESTRI...

C = ahh...ecco...

A = sì, sì...

A = lui viene dal...dal privato...

C = ehh...e quindi insomma...

A = però ha preferito il pubblico perché alle due va via senza buon affanno...fanno questo ed altro...insomma...

C = ahh...ahh...ehh...ehh...ehh...

A = però si paga cara sta...sta comodita'...perché è deprimente proprio...

C = sì, sì...c'è da alienarsi là dentro...

A = comunque no, io...comunque...ma vede...c'è stato un tizio...

C = uhhh...

A = che l'ha dato per scontato questa cosa...e invece...invece fa un'altra...un altro passo...

C = pazzesco, guardi, pazzesco

A = va bene...

C = va bene geometra...

A = buona...buon, buon sabato...

C = poi ci sentiamo, ci sentiamo poi lunedì pomeriggio...

A = salve, eh...

C = arrivederci...; (vds. all. nr.263).

TELEFONATA DELLE ORE 19,20 DEL 23.02.1990.

ZITO chiama l'utenza intestata alla CEMPES e parla con il geometra AVATANEO:

Z = ZITO A = AVATANEO;

A = pronto...

Z = AVATANEO buona sera...

A = oh, salve ingegnere...

Z = come va?...

A = eh, regolare...cioè quello di nuovo è questo...che è venuto CUMBO...

Z = sì...

A = che è stato là fino alle due...

Z = sì...

A = che lì c'era quello...quell'ABBATE che gli ho dato io il nome.

Z = sì...

A = che ha fatto finta di. di di cercare la pratica...

Z = ah...ah...

A = poi alla fine gli ha detto "ma lei è venuto...lei è venuto in veste ufficiale"...

Z = sì...

A = "cioè rappresenta ufficialmente la CEMPES?"...e lui ha detto di no...allora ha detto lunedì deve venire, lunedì mattina, però prima delle nove perché alle nove vanno in...forse vanno di nuovo in sciopero"..

Z = ah, ho capito...

A = quindi ha detto andar là alle otto e mezza...allora ci vado io, provo ad andarci io insomma...ecco...

Z = e sì...

A = caro mi piglio su un bel timbro...

Z = sì, ma lei cerchi di pigliare quelle di Piazza Principe di Camporeale...

A = sì,ma piglio tutto quello che posso,ingegnere...ecco...

Z = ehh...

A = sì...

Z = vada pure con un po' di soldi...

A = ma non credo perché lui è ABBATE...sì...il...sto

Z = geometra?...

A = sì, quello là, l'aiuto, il collaboratore di COSTA, quello che ha l'occhio...

Z = lei vada lì da solo e ci resti un po' di soldi, dia retta a me...

A = sì...

Z = gli dica "se serve qualche cosa"...noi questo ci serve urgentemente.

A = ma...ingegnere...un paio di...duecento?...

Z = sì, sì, ma con molta delicatezza...

A = no, ma dico...eh...con...due da cento...gli dico per una cena, così...

Z = sì, sì va bene...

A = due da cento...

Z = va bene...

A = va bene allora...

Z = io la richiamo lunedì sera...

omissis -; (vds.all.nr.264).

TELEFONATA DELLE ORE 16,41 DEL 26.02.1990.

L'ingegnere ZITO chiama la CEMPES e parla con AVATANEO:

A = pronto...

Z = AVATANEO buongiorno...

A = oh, salve ingegnere...

Z = come è andata?...

A = eh...è andata che...ma io l'ho firmato, ho messo la marca da bollo, mi hanno preso gli estremi della patente e lo hanno portato all'ufficio del...del...dell'assessore.

Z = sì..

A = quindi batterò ingegnere quella della...dei sondaggi...

Z = ah, e per l'altra?...

A = allora ho chiesto...allora ho chiesto quell'altra...

Z = sì...

A = allora nell'ufficio di COSTA eh!. ..non c'è più.

Z = sì...

A = l'incontro con ABBATE...sono andato a parlare...dovrebbe essere dall'ingegnere...un certo ingegner TROVATO...

Z = sì...

A = ha detto...

Z = ah...

A = che è l'aiuto di MAUCERI...

Z = sì...

A = ecco...però oggi...oggi e domani c'è l'assemblea...

Z = sì...

A = loro del comune che dovrebbero...pare che si sciolga la...la giunta comunque faranno un sostituto dal.... per...al posto dell'assessore INZERILLO se va male, ecco.

Z = sì...ah!...ho capito...

A = quindi era un'altra...una mezza illusione insomma, ecco.

Z = uh...uh...

A = tutto a piccoli passi...

Z = ho capito...

omissis - ; (Vds.all.nr.265)

TELEFONATA DELLE ORE 09,38 DELLO 01.03.1990.

AVATANEO forma il numero 091/322500 e chiede del signor ABBATE con il quale conversa nel seguente modo:

G = geometra AVATANEO A = ABBATE

A = sì, pronto...

G = pronto, buongiorno sono il geometra AVATANEO...mi scusi se la disturbo...del CEMPES...

A = sì...

G = quella nostra pratica è...è sempre lì alla firma...

A = sì...è per la firma...un attimo solo che m'informo...

G = sì, grazie...

A = (pausa)...no, ancora non l'ha firmata, ancora non è venuto l'assessore...

G = ho capito...io proverò a passare domani mattina...e speriamo che...

A = va beh, lei venga domani mattina può darsi che è pronta.

G = eh, grazie, grazie, buongiorno buon lavoro...

(vds.all.nr.266).

Alcuni dei personaggi citati nelle precedenti quattro telefonate, sulle quali è inutile riportare alcun commento data la chiarezza con la quale si pone in essere un reato da parte di pubblici dipendenti che per compiere un atto loro dovuto costringono il privato cittadino ad elargire delle somme di denaro, si identificano in:

MAUCERI Antonino, nato a S.Margherita Belice (AG) il 04.04.1927, ingegnere Capo Ripartizione ff. del Servizio a Rete del Municipio di Palermo;

MARTINICO Antonio, nato a Palermo il 25.11.1951, alla data del 23.02.1990 era alla Segreteria Tecnica Direzione della Ripartizione Istruzione Tecnica dei Progetti;

TROVATO Luigi, nato a Favara (AG) il 13.07.1943, ingegnere, alla data del 26.02.1990 era Dirigente il Servizio Manutenzione Beni Comunali e Capo Servizi Manutenzione Strade;

COSTA Domenico, nato a Palermo il 09.04.1954, architetto, Dirigente il Servizio Vigilanza e Controllo Suolo;

ABBATE Rosario, nato a Palermo il 16.12.1940, bidello, addetto al Protocollo Permessi e relativa consegna.

TELEFONATA DELLE ORE 19,20 del 28.02.1990.

ZITO forma il numero 095/606287 e parla con il geometra VECCHIO al quale chiede circa una fattura che hanno inviato al Comune e che aspettano di incassare. Poi ZITO chiede se ha parlato con BRIOTTI circa una gara di appalto da espletarsi in Catania il 13 marzo e l'altro risponde che non si sono sentiti. Poi prosegue nel seguente modo:

z = va bene...ehh...eh...eh...uh..uh...ma che, le sta a cuore qualcheduno di là?...

V = no...no...no...noi abbiamo tre offerte...la mia, quella del signor CONIGLIO, quella vostra ed un'altra...

Z = ah!...

V = le mettiamo a seguire, una dopo l'altra...

Z = ah, va bene, va bene....

V = e quindi...se...

z = va bene, va bene, basta così...senta, quando ci vogliamo vedere?...

V = quando dice lei, la prossima settimana...

omissis -; (vds.all.nr.267).

Il numero telefonico chiamato da ZITO, risulta intestato alla COSEDIL - Compagnia Siciliana Servizi per l'Edilizia - S.R.L., con sede in Acireale, via Pietro Mascagni n. 8, società nella quale ha interesse il geometra VECCHIO identificato in VECCHIO Andrea, nato a Santa Venerina (CT) il 14.09.1939, ivi residente via Vittorio Emanuele n. 212. È lampante l'illecito tentativo di esercitare un controllo sulla aggiudicazione della gara di appalto da espletarsi il 13 marzo, al momento non ancora potuta individuare, mediante la conoscenza dei ribassi d'asta offerti da altre imprese.

ZITO ben conscio dell'illecito che stanno commettendo quasi zittisce l'interlocutore facendogli capire che è meglio parlarne di persona. È una ulteriore riprova del "comportamento", ritenuto ormai consuetudine, tenuto dai responsabili delle imprese per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

TELEFONATA DELLE ORE 19,27 DEL 28.02.1990.

L'ingegner ZITO chiama la sede romana della Tor di Valle e parla con l'ingegner BRIOTTI circa la gara del 13 marzo di Catania, aggiunge che lui vuole farla, che ha già parlato con il geometra VECCHIO al quale deve "portare tutte le carte". BRIOTTI chiede a ZITO circa un'altra gara da espletarsi a Messina il giorno 7 marzo per un importo di tre miliardi e settecento milioni per la quale deve contattare tale RUSSO. ZITO risponde di non saperne niente e di non conoscere alcun RUSSO. (Vds. all. nr.268).

L'ingegner BRIOTTI, dipendente della Tor di Valle, sicuramente impiegato nell'ufficio che si occupa della preparazione delle gare, è a conoscenza del "meccanismo" che regola l'aggiudicazione delle gare d'appalto nel territorio della regione siciliana.

TELEFONATA DELLE ORE 21,11 DEL DÌ 01.03.1990.

ZITO forma il numero 091/583802 intestato a DE FORTIS ingegnere Enrico, via G. Turrisi Colonna n. 44, Palermo, e conversa con lo stesso circa una copia di una lettera inviata dall'Agenzia agli Enti interessati a rilasciare autorizzazione per i lavori in piazza Principe di Camporeale in quanto deve recapitarla ad un assessorato che non l'ha ricevuta. Poi la conversazione prosegue:

z = l'altra cosa che invece ti volevo dire...che questa sera sul tardi...

E = sì...

z = mi ha chiamato l'ingegner SERRADIFALCO...

E = SERRADIFALCO, sì...

Z = il quale mi ha detto che oggi era...si era visto con l'ingegner MAUCERI, che è -il capo del ripar...della ripartizione...dell'Assessorato competente del Servizio a Rete...ingegnere MAUCERI...

E = sì...sì....

Z = il quale diceva....dice..."ma veramente.. uh! questa cosa non l'abbiamo curata...eh...so che adesso c'è stato il veto del...di villa e giardini...però se li possiamo vedere... riunirli...forse riusciamo a convincerli"

E = certo..

Z = ecco....però glielo ho detto...guardi...io intanto già sono andato là...e loro mi davano quell'altra...di ce... va beh, senta...lei vada lì...e gli prospetti questa riunione...vediamo come reagiscono...poi"...

E = va bene, d'accordo...

Z = quindi con questa...

E = ma infatti è quello che dico io...perché se tutto sommato...se la gente viene là e ragiona un attimo se ne accorge...che questo problema è...deve essere risolto...non può essere tenuto così...sembra di tene... su...su strada come fosse una cosa indifferente...

z = e tra l'altro mi ha fatto il nome...in effetti stamattina insieme all'assessore c'era il suo Direttore della Ripartizione...non so come si chiama...ehhh...che si chiama CORINELLO...un nome del genere...

E = ehhh...ehhh...

z = e...e lui mi ha fatto il nome...in effetti...di SERRADIFALCO...dice...sì...sì...è lui quello che comanda...insomma.

E = ahhh...ahhh...

Z = domani chiediamo di lui e poi risolviamo tutto...

E = va bene...

Nella telefonata l'ingegner ZITO fa altresì presente a DEFORTIS che deve consegnargli il bollo della macchina. (vds.all.nr.269).

TELEFONATA DELLE ORE 14,49 DEL 02.03.1990.

L'ingegner ZITO chiama DE FORTIS presso la sua abitazione e gli dice di essere stato da MAUCERI intorno a mezzogiorno e di averlo trovato in riunione con i vari capi ripartimento.

Nel frattempo telefonava all'ingegner CALDARONELLA dell'altro assessorato il quale ha dato il suo benestare per posizionare lo scavo in piazza Principe di Camporeale tra le due aiuole. Successivamente dopo due ore di attesa, veniva ricevuto dall'ingegner MAUCERI. La conversazione poi prosegue nel seguente modo:

Z = il quale dopo che l'ho fatto chiamare...l'ho fatto chiamare da un'altra persona...ehh...eh...mi fa...dice..."qual è il tuo problema?"...allora io gli ho spiegato con un tono un po' risentito e lui mi ha detto..."io non sapevo tutto questo, se lei veniva subito da me...ma come si fa a pensare che uno deve andare direttamente dal direttore...c'è una prassi...ho seguito la prassi...

E = certo...

z = no...certe cose devo fare tutto io"...ha detto in pratica che i suoi collaboratori sono delle teste di cazzo;

E = perfetto...

z = (sovrapposizione di voce, conversazione incomprensibile) ... un po' esacerbato...

E = ah...ah...

Z = e allora è andata avanti così...dice..."comunque se lei viene domani alle dieci risolviamo tutto"...dico... eh. .un momento io domani alle dieci torno a casa.

E = certo...

Z = dice...eh...va beh...eh..."però sai...io volevo farlo con lei...ho l'impressione che questo abbia qualche intenzione...

E = ho capito...

omissis - (vds.all.nr.270).

TELEFONATA DELLE ORE 16,30 del 02.03.1990.

Il dottor CATTI da Roma chiama l'utenza della CEMPES e parla con l'ingegner ZITO. Questi lo ragguaglia su gli ulteriori sviluppi avuti dalle domande tendenti ad ottenere i permessi da parte degli assessorati competenti per effettuare lo scavo in piazza Principe di Camporeale. Inoltre gli legge un telegramma diretto al sindaco del Comune di Palermo con il quale la CEMPES fa conoscere che le lungaggini burocratiche per ottenere i già citati permessi saranno la causa del licenziamento di circa cinquanta operai.

(vds.all.nr.271).

TELEFONATA DELLE ORE 17,24 DEL 02.03.1990.

L'ingegner BOTTINO chiama la CEMPES e parla con ZITO.

omissis -

Z = eh...si tira avanti qui tra assessorati vari. Dunque le spiego...le volevo un attimo riassumere la situazione..

B = sì...

Z = allora grazie al suo intervento...l'ingegner SERRADIFALCO che in realtà non è dell'assessorato competente...

B = sì...

Z = è andato a parlare con l'ingegner MAUCERI che è invece il Direttore e...il Capo Ripartizione competente...

B = sì..

z = il quale finalmente mi ha ricevuto stamattina...

B = ah, meglio tardi che mai...

Z = meglio tardi che mai...e quando sono andato da lui stamattina mi ha detto...mi dica qual è il suo problema come se non sapesse niente.

B = uh...uh...uh..

z = allora io gli ho raccontato tutta la storia. Lui naturalmente mi ha parlato malissimo dei suoi collaboratori dicendo che dovevo andare da lui sin dal primo giorno e che comunque avrebbe risolto tutto entro quarantotto ore...qualche giorno insomma...

B = se...

z = io intanto ieri ero andato all'Assessorato Villa e Giardini che aveva fatto...posto il veto per i lavori all'interno dell'aiuola...eh...così abbiamo spostato il pozzo tra le due aiuole in quel tratto di strada...

B = sì, sì...

Z = ecco quelli...(incomprensibile)...va bene per cui ha lasciato immediatamente il benestare...

B = eh, quindi un piccolo passo...

Z = eh, tornato in cantiere ho trovato i sindacati che erano a conoscenza della questione e che hanno detto che non si fidano molto, per cui hanno preteso di fare un telegramma al sindaco...un telegramma che però mandano loro

omissis -; (Vds.all.nr.272).

TELEFONATA DELLE ORE 18,19 DEL 07.03.1990.

L'ingegner ZITO chiama la sede romana della Tor di Valle e dialoga con il dottor CATTI. Gli dice che hanno ottenuto l'autorizzazione per piazza Principe di Camporeale, ma che dovranno pagare circa quarantuno milioni l'anno per l'occupazione del suolo, soldi che però loro si faranno rimborsare dalla CASMEZ. Tale pagamento per l'occupazione del suolo lascia il CATTI alquanto perplesso. Poi la conversazione prosegue nel seguente modo:

Z = eh, io penso che fra poco...tra oggi e domani la chiamerà SIMONETTI....

C = mmm...e perché?...

Z = (incomprensibile).. questo Baucina...

C = mmm...

Z = eh, io ho preparato una lettera...

C = mmm...

Z = che ci dovrebbe mandare...l'impresa nostra subappaltatrice...

C = mmm...

Z = in cui dichiarano che non sono in grado di...eh, di svolgere il lavoro in quanto...per la morte del loro congiunto...gli è venuto a mancare...eh...

C = va beh'...

Z = problema organizzativo...

Z = pertanto ci affidano...pregano di soprassedere a questo contratto e di riprendere in mano la gestione di questi ultimi...

C = mmm...

Z = lavori...eh...con l'impegno da parte loro di fornirci sia il personale già pratico del posto per quei giorni che serviranno...perché di giorni si tratta...

C = sì...

Z = eh...sia i mezzi a disposizione, sia per il movimento di terra, sia per il trasporto...

C = mmm...

Z = dei materiali da loro acquistati che essenzialmente è ferro...che stanno piegando e applicare nelle fondazioni che andranno...

C = va beh'...

Z = ecco...io in questa mi sono...nella lettera ci ho scritto...che a completamento dei lavori avevano fatto un SAL definitivo...presentata la fattura...e avremmo saldato a loro le competenze...dietro presentazione di fatture da parte loro di...noleggio...mmm...

C = va beh, quello che è...

Z = per un importo pari al 5%...

C = mmm...

Z = quello stabilito inizialmente più il 12% di nostre spese generali per l'esecuzione ed il controllo di questi nostri lavori...

C = mmm...

Z = questa lettera io l'ho fatta vedere a TADDEU...a TADDEU gli è andata bene e solamente ha modificato questo 12 con il 18...

C = mah, mi pare un po' eccessivo...

Z = ecco....ehhh..e loro si son un po' risentiti...e io gli ho spiegato...eh...guardate che...eh...qui ci sono dei lavori da fare...il nostro ufficio acquisti...la nostra direzione e personale...eh...

C = ma qual è l'importo totale di quello su cui andrebbe a gravare questo 18?...

Z = in totale saranno circa cinquecento milioni...

C = beh, in effetti portano via cento milioni di spese generali.

Z = invece con il 12% erano sessanta...quindi io penso che adesso loro faranno chiamare SIMONETTI per dire di ridurre...questa ci...questa percentuale....ecco, volevo che lei fosse informato...

C = beh, devo dire...nell'ottica in cui avevo parlato con il TAIBBI tutto sommato non gli posso chiedere il 18%...

Z = sì...io comunque domani...io vado con loro a Baucina...

C = mmm...

Z = vuole che già glielo accenno io, così gli evito la telefonata?...o è meglio che...facciamo telefonare e poi dopo...così lei. (incomprensibile)...

C = nooo...gli di...nooo...ma deve coprire la cosa, deve dire...ehh...ohh...mmmm...quel 18 l'a...l'aveva messo...lo ingegner TADDEU ma perché non....eh....non sapeva dei rapporti che c'aveva il dottor CATTI...ma il dottor CATTI, eh...mi ha detto che sta benissimo e quindi il 12 va benissimo...

Z = va bene...

C = mmm...(incomprensibile)...avvisi magari TADDEU...perché non vorrei avere...tensioni con quella gente è meglio non averle adesso....

Z = sì, infatti...per carità...anzi...

C = mmm...

Z = (risata). va bene...

C = anche perché insomma mi sembra pure regolare al 12 di spese generali ma è giusto, più che corretto no?...

Z = va bene...; (vds.all.nr.273).

TELEFONATA DELLE ORE 14.30 DEL 06.03.1990.

ZITO forma il numero 091/583802 e parla con Enrico DE FORTIS

Z = senti...allora...beh, diciamo non ci sono novità...solo che domani torno lì dall'ingegner MAUCERI che ha convocato tutto il suo staff...

E = no...invece io forse sto trovando una novità molto interessante...

Z = cioè...

E = cioè forse ci autorizzano a fare diciamo...in tempi veloci, nell'ordine di un mese...

Z = sì...

E = ci fanno fare il sifone...

Z = ah...

E = e qui vorrebbe dire fare quattro miliardi di lavoro subito lì...

Z = sì...

E = la parte bassa del sifone...

Z = ho capito...

E = che potrebbe non essere una cosa male...malvagia perché se andiamo all'estate il lavoro si può fare pure a secco.

Z = sì...

E = e oggi è venuto da me un...appuntamento...responsabile della divisione...

Z = ah...BIANCHERI...

E = BIANCHERI...

Z = sì...

E = e gli ho prospettato...un po' nel dettaglio il problema.

Z = ah, bene, bene...

E = sembra che possa camminare...

Z = ah...

E = quindi questo è un elemento positivo...

Z = bene quella è una cosa che noi facciamo in pro...in diretta quindi...

E = ecco e appunto infatti potremmo...dobbiamo rivedere anche quella previsione un po' fatta a suo tempo...

z = sì...

E = questo lo pigliamo appena ci vediamo...ci studiamo un attimo su...

Z = va bene...

E = resta un discorso che...del quale non...non entrerà JAROSZUK comunque...eh...

Z = sì, va bene...

E = quindi te lo tieni per te...

Z = sì...

E = almeno per ora...

ZITO inoltre fa presente a DE FORTIS che era sua intenzione chiedere la sospensione dei lavori e, che per tale motivo aveva già preparato una bozza di verbale da sottoporgli per un consiglio.

omissis -; (vds.all.nr.274).

TELEFONATA DELLE ORE 19,11 DEL 07.03.1990.

L'ingegner TADDEU chiama ZITO alla CEMPES e parlano circa l'autorizzazione ad effettuare i lavori a piazza Principe di Camporeale, concordando comunque che devono ottenere la sospensione dei lavori allo scopo di dare la cassa integrazione agli operai, ma che prima debbono incitare gli stessi ad effettuare una protesta di alcune ore giungendo all'occupazione della linea ferroviaria. TADDEU aggiunge che materialmente deve essere lui (ZITO) a preparare i cartelli agli operai in modo da dare l'impressione che loro stanno aiutando l'Agenzia. Poi la conversazione prosegue nel seguente modo:

Z = senti, ti devo dire un'altra cosa...

T = mmm...

Z = l'ingegnere capo mi ha fatto vedere un fax che ha mandato alla Cassa di Roma chiedendo l'autorizzazione ad eseguire il sifone...

T = va bene...ma tanto alla Cassa di Roma...gli risponde picche...

Z = e no...no...lui ha detto che risponderà sì...sotto l'autorizzazione...sotto la direzione dell'ingegner INCORPORA...e mi ha fatto vedere proprio...eh!...quindi glielo ha mandato...

T = perché quest'affare?...

Z = perché non lo so...

T = cioè lui lo...forse questa cosa l'accelera per dare una stoccata a JAROSZUK...

Z = forse...comunque diciamo...

T = forse solo per questo motivo...

Z = ma, ma...eh...non lo so...ci dovrei pensare bene.... non...non capisco perché... in effetti però ha fatto una cosa che indubbiamente ci agevola insomma...

T = sì che non lo capisco nella sua psicologia...

Z = sì, ha raccomandato di non dire niente all'altro naturalmente.

T = sì, sì...e no...e non dirlo soprattutto a CRINI (o simile)...che hai visto JAROSZUK...

z = sì, sì non ci penso nemmeno.

omissis -; (vds.all.nr.275).

Dalle due precedenti telefonate traspare la solita compiacenza, non regolare, da parte di DE FORTIS, dipendente della CASMEZ, nei confronti del Consorzio aggiudicatario di un lavoro sempre allo scopo di ottenerne un tornaconto personale.

È invece molto chiara la istigazione a commettere un reato, nella fattispecie un blocco del traffico ferroviario, posta in essere dai due dipendenti della Tor di Valle. Effettivamente gli operai attuarono il blocco provocando l'annullamento di varie corse ferroviarie.

TELEFONATA DELLE ORE 16,48 DEL 12.03.1990.

L'ingegner JAROSZUK chiama ZITO alla CEMPES e con lo stesso si lamenta del comportamento di DE FORTIS il quale non ha ancora preparato i documenti per la perizia da presentare.

Discutono ancora sui prezzi e sulle voci da inserire nella citata perizia e dai discorsi di JAROSZUK si comprende che lo stesso vuole che sia tutto a posto e tutto rispondente alla realtà. Parlano ancora del lavoro degli operai, da giustificare, in quanto il cantiere è chiuso.

(Vds.all.nr.276).

TELEFONATA DELLE ORE 18,39 DEL 14.03.1990.

L'ingegner ZITO chiama la sede romana della Tor di Valle e parla con l'ingegner TADDEU.

omissis -

Z = dunque abbiamo il verbale di sospensione...

T = habemus...

Z = che è firmato solo da JAROSZUK...

T = ahhh....

Z = domani mattina lo firma DE FORTIS e il tecnico della...

T = habemus Papam...

Z = te lo mando per fax...

T = perfetto...

Z = la cosa più importante è invece che oggi abbiamo concordato...e lo sto scrivendo io...il testo di una lettera...che l'ingegnere capo manda al suo...al suo capo divisione per chiedere l'autorizzazione a pagare il pozzo.

T = ho capito...

Z = eh...io stasera te la mando per fax...

T = e per i lavori che cosa...in più eseguiti dal pozzo.... tu ne hai parlato?...

Z = per i lavori in più...

T = cioè se io poi faccio la galleria tramite il pozzo... caro...lo sanno che costa qualche cosa in più...

Z = certo...lo sanno...lo sanno...già...

...omissis...

Z = dice DE FORTIS...che in pratica con questa lettera... eh!...è come se fosse una perizietta.

T = speriamo bene...

Z = eh, perché poi si metterà a posto alla fine del lavoro...ma intanto...può utilizzare questi soldi...

T = meglio "accussì" ah...hai fatto un buon lavoro oggi...

Z = ah...quindi...

T = ne sei giustamente soddisfatto...

...omissis...

T = senti...ha telefonato.. l'amico nostro...

Z = mmm...

T = di qua...di Roma..

Z = sì...

T = che il cui cognome lo conosci qual è...no...

Z = sì, ho capito qual è...

T = pronto...

Z = eh...ha telefonato quello...l'amico nostro di Roma...che dice...

T = dice poi quella famosa riunione...c'è stata?...quella dice...

Z = pare c'è stata oggi...

T = no quella...con tutti...ah!...quella che...schiodava il pozzo...ecco...che...certo ha ragione...la lettera definitiva è una cosa che si rimangia le cose precedenti...

omissis -; (vds.all.nr.277).

La telefonata sopra riportata è una ulteriore riprova del contatto privileged esistente tra DE FORTIS, ingegnere capo per i lavori del collettore (in qualità di dipendente dell'Agenzia) e il consorzio CEMPES. Anche volendo tener conto dei normali legami di amicizia che possono avere delle persone, si è impossibilitati a credere che il DE FORTIS ponga in atto tali comportamenti senza ricavarne un profitto personale (come già ampiamente dimostrato in altre telefonate lo stesso percepisce del denaro e riceve dei favori, vedasi pagamento fattura riparazione auto, pagamento tassa automobilistica, etc.).

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