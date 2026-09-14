Roggero rimane in carcere. La politica lo ha già scordato

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Infine è accaduto ciò che era più probabile: il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori della sua gioielleria e averne ferito un terzo, continuerà a scontare la pena in carcere. Il tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento della pena in attesa della decisione del Colle sulla sua richiesta di grazia. Nella motivazione il tribunale ha sottolineato che il differimento della pena è in effetti «un’ip