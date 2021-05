Quello appena trascorso è stato l’anno più difficile per la musica, con i concerti annullati, i live club chiusi e il tentativo di cercare altri surrogati, in streaming. Sabato 8 maggio il nostro giornale sarà in edicola, al prezzo di 2 euro, con un’edizione di 32 pagine: 16 saranno uno speciale, chiamato DopoDomani, dedicato alla musica. Con un’analisi su come è cambiata durante la pandemia

Quello appena trascorso è stato l’anno più difficile per la musica, con i concerti annullati, i live club chiusi e il tentativo di cercare altri surrogati, in streaming. Domani il nostro giornale sarà in edicola, al prezzo di 2 euro, con un’edizione di 32 pagine: 16 saranno uno speciale, chiamato DopoDomani, dedicato alla musica. Con un’analisi su come è cambiata durante la pandemia.

A partire proprio dal rituale dei concerti, raccontato da Angelo Pannofino: sono scomparse le code al cancello, le corse sui prati alla ricerca di un posto sotto al palco, i corpi sudati che si ammassano e si muovono a ritmo, come se fossero un tutt’uno.

Sono rimasti solo i concerti virtuali, che però non hanno lo stesso valore.

Colonna sonora

Anche dal punto di vista economico, come sanno bene i lavoratori dello spettacolo. Secondo i dati della Siae, i concerti in Italia erano stati 39.844 nel 2019. Nel 2020 sono stati solo 13.559, con un calo del 65,97 per cento. La spesa al botteghino è calata da più di 443 milioni nel 2019 a 47 milioni di euro nel 2020. Inoltre, il settore è difficile da fotografare e per questo anche da riconoscere, con i rimborsi previsti durante l’epidemia. Eppure non esiste nulla come la musica in grado di unire in un periodo di crisi e precarietà. Come sanno i ragazzi della cosiddetta Generazione Z.

Luigi Lupo scrive di Arlo Parks e Billie Eilish, ma anche Colapesce e Dimartino. E di come sempre più cantanti abbiano deciso di cantare la precarietà, la depressione e i disturbi mentali. Sfidando i tabù e fornendo una colonna sonora a un’intera generazione.

Le voci dei musicisti

Lo speciale sarà poi composto da una serie di interviste ad alcuni dei musicisti più importanti oggi in Italia: Francesca Michielin, Madame, i Coma_Cose, Vasco Brondi e Tiziano Ferro.

