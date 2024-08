Hanno battuto in finale le russe Andreeva-Shnaider hanno vinto l supertiebreak 2-6, 6-1, 10-7. Per l'Italia è il settimo oro a Parigi 2024

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Hanno battuto in finale le russe Andreeva-Shnaider hanno vinto l supertiebreak 2-6, 6-1, 10-7. Per l’Italia è il settimo oro a Parigi 2024. «Storica medaglia d'oro per l'Italia del tennis ai giochi olimpici. Grazie Sara Errani e Jasmine Paolini. Forza ragazze», ha detto la premier Giorgia Meloni.

«Questa finale è pazzesca per come è andata: abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo state lì e in qualche modo l'abbiamo tirata su. È stata dura ma siamo proprio felici», ha detto Errani dopo la gara. Paolini ha aggiunto: «È stato difficilissimo. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un pochino la tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio. È stata dura ma siamo contentissime. Veramente un'emozione unica».

Poco prima di loro, al termine della finale maschile tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic è stato premiato Lorenzo Musetti con la medaglia di bronzo.

L’argento di Paltrinieri

Nel pomeriggio l’Italia ha aggiunto un altro argento nel suo medagliere con Gregorio Paltrinieri nei 1500m stile libero. «Sono contentissimo essere a podio ancora è stupendo. L'argento ottenuto con lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio è incredibile. È la mia quinta medaglia olimpica, non ci avrei mai scommesso. Avevo pensato che sarebbe stata l'ultima Rio e a anche a Tokyo, sono senza parole», ha detto Gregorio Paltrinieri ai microfoni Rai dopo al termine della gara. «Ora punto alla 10km in acque libere, però mi serve un po' di riposo dopo giorni molto impegnativi, per la testa e il fisico. Ho avuto anche la febbre», ha aggiunto.

