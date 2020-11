“Ogni lunedì pubblichiamo il risultato dei progetti di inchiesta scelti e finanziati dai lettori del nostro quotidiano. In estate abbiamo sottoposto agli abbonati le proposte dei gionalisti freelance sull'ambiente. Ne hanno scelte quattro, che sono state finanziate grazie al crowdfunding lanciato sul sito www.editorialedomani.it.





L'idea di fondo che ha guidato l'iniziativa è che ci sono molte storie che aspettano di essere raccontate e ci sono molti giornalisti pronti a lavorarci. Ci sono anche tanti lettori che vorrebbero leggerle, eppure spesso queste storie non vengono pubblicate.

O perché i giornali nazionali sono troppo concentrati sull'attualità politica e sui temi di cui tutti già parlano per occuparsene. Oppure perché sono storie locali che - si teme - potrebbero non interessare a un pubblico nazionale. Dunque offrono ai collaboratori cifre molto basse che non permettono di finanziare inchieste lunghe e complesse.



Domani vuole raccontare proprio queste storie, non rinunciando all'approfondimento, ma puntando sul lavoro di qualità dei tanti giornalisti freelance che non hanno l'occasione di vedersi riconosciuto il loro lavoro.

Adesso è arrivato il momento di parlare di Salute e covid: abbiamo ricevuto già tante proposte e siamo pronti a discuterne con i lettori abbonati, ma la situazione sul tema in oggetto è fluida e cambia velocemente. Per questo motivo proroghiamo la scadenza per presentare le vostre proposte: i giornalisti freelance hanno tempo fino al 15 novembre per mandarci all’indirizzo lettori@editorialedomani.it i progetti di inchiesta che discuteremo il 27 novembre con i lettori abbonati.





Come funziona per i freelance



I progetti devono indicare:

- argomento dell’inchiesta e domande a cui si vuole cercare una risposta;

- pubblico potenziale;

- due ipotesi di budget e quale tipo di lavoro comporta (per esempio: con 500 euro si può fare un’inchiesta dall’Italia, con visure camerali, telefonate e un viaggio sul posto, con 2000 si può fare una trasferta in un altro paese europeo con un sopralluogo di tre giorni ecc);

- tempi di realizzazione;

- prodotto: solo testi, testi e video, testi e audio.

Noi della redazione valuteremo le proposte e discuteremo quelle idonee con gli abbonati via Zoom.

Come funziona per i lettori



Sul sito www.editorialedomani.it/abbonamenti potete abbonarvi a Domani e partecipare agli eventi per discutere i progetti e scegliere quali verranno realizzati. I donatori potranno finanziare i temi di inchiesta e verranno informati dalla redazione e dai giornalisti su come vengono investite le risorse raccolte. Per ogni euro raccolto dai lettori, noi di Domani ne mettiamo un altro fino a raggiungere la cifra necessaria per finanziare il progetto. Ricapitolando: colleghi freelance, mandateci le vostre proposte entro il 15 novembre a lettori@editorialedomani.it.

Amici lettori, se volete partecipare al nostro incontro per parlare delle inchieste sull’ambiente abbonatevi entro il 27 novembre e vi aspettiamo per parlarne tutti insieme. “

