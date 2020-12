Sono 14.522 in nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il dato è in aumento rispetto ai 13.318 di ieri e segue il trend dei tamponi che aumentano passando dai 166.205 di ieri ai 175.364 di oggi. Diminuiscono invece i decessi dovuti al virus che oggi sono 553 mentre ieri erano 628. Continua la discesa delle terapie intensive che oggi sono 2.624 dopo che ieri erano state 2.687.

