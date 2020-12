Sono 18.887 i nuovi contagi per il Covid-19 in Italia oggi, 6 dicembre, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della salute, sulla base dei dati aggregati di regioni e province autonome. Il dato è in calo rispetto a ieri, quando i casi erano stati 21.052. Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: oggi sono 163.550, ieri erano 194.984. Il tasso di positività – ovvero il numero di positivi rispetto ai tamponi eseguiti – è del 11,5 per cento, ieri era del 10,7 (è un dato importante, perché fa capire l’andamento del contagio, anche con una quantità diversa di test eseguiti).

Più di 60mila morti dall’inizio della pandemia

I morti per il Covid-19 comunicati oggi sono 564, ieri invece ne sono stati comunicati 662. Questo dato fa superare la soglia dei 60mila decessi certificati per il virus dall’inizio della pandemia. Il numero di ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.454, ovvero 63 in meno rispetto a ieri (quando erano 3.517).

© Riproduzione riservata