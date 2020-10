“Un progetto insieme” è la nostra proposta di podcast in puntate da ascoltare ovunque siete. Le aziende, organizzazioni o istituzioni interessate a sponsorizzare uno dei nostri podcast possono scriverci a adv@editorialedomani.it

Concept

La proposta nasce dal desiderio di avvicinare ai classici greci e latini adulti che nella vita non li hanno mai studiati oppure lo hanno fatto in gioventù occupandosi poi di altro. I classici sono libri come gli altri (se ben tradotti) e raccontano storie senza tempo attraverso le quali leggere il presente e essere aiutati nella quotidianità.

Produzione

Prima puntata: Prometeo e le mascherine

A settembre otto milioni di studenti sono rientrati nelle loro aule lasciate sei mesi fa e, statene certi, sedici milioni di occhi scruteranno ogni singolo gesto dei loro professori, compagni di avventura di una surreale primavera. Insieme hanno inventato una scuola dove non c’era (d’altra parte la scuola è ovunque si abbia la curiosità di imparare), insieme la devono riportare nella sua antica sede, e la distanza renderà indimenticabile il trasloco! Niente corsa del primo giorno di scuola per accaparrarsi gli ultimi banchi, ora è tempo di studiare il modo in cui abitarli i nuovi banchi, singoli e disinfettati, ma sempre simbolo di futuro. Dal banco ogni studente fa le prove generali di vita per capire quale sia il suo posto nel mondo, affinare il punto di vista da cui guardarlo, costruire i suoi desideri, provare ansie e paure. E lì che comincia a costruire le sue radici e da lì scruta quanto siamo capaci di scommettere su di lui, ora più che mai. Tutti noi funzioniamo nella misura in cui siamo guardati. I loro occhi cercano il Prometeo che c’è in noi, il titano che non ha avuto paura a rubare il fuoco agli dei per regalarlo agli uomini.

C’è un’immagine bellissima nel “Il Prometeo Incatenato” di Eschilo (unica tragedia superstite di una trilogia che raccontava agli Ateniesi la storia intera del Titano negli anni intorno al 460 a.C.) ed è quando Prometeo viene punito da Zeus e incatenato a una rupe con un’aquila che gli divora in eterno il fegato. Quando gli viene chiesto la ragione per cui proprio lui che, come dice il suo nome greco, vede prima degli altri le conseguenze delle azioni, abbia commesso un furto simile, Prometeo risponde di averlo fatto per amore e per scommessa nei confronti di noi esseri umani. Amore e responsabilità. Eccoci, il primo giorno di scuola con quella pre-veggenza della loro sete di coraggio, del loro freno della paura e con la nostra fiducia, ancora più forte ancora perché possa farsi sentire attraverso le mascherine.

Struttura

Racconto di un Mito settimanale o di un personaggio del mito, che si colleghi agli avvenimenti di attualità. Produzione di podcast della durata di 15 minuti ciascuno per 10 puntate in un format in cui ci sia un audio che diventa anche parola scritta sul sito, così da veicolare attraverso più piattaforme.

Rubrica settimanale che si occupi di temi legati all’attualità di genitori, figli e scuola.

Il progetto è strutturato in 10 puntate: Podcast di circa 15 minuti nel quale si racconta un mito o un personaggio del mito; format che consenta di trasformare l’audio anche in testo scritto; fotografie e comunicazione social.

Target

Il programma è rivolto a donne e uomini che abbiano la curiosità e l’interesse di arricchire la propria chiave di lettura sull’attualità attraverso gli occhi e le parole senza tempo dei classici greci e latini (a prescindere dagli studi e dalla professione svolta).

Per sponsorizzare questo podcast, scrivete a adv@editorialedomani.it

© Riproduzione riservata