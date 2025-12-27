L’anno in cui scoprimmo il tennis: così la racchetta ha superato il pallone

Fino a pochi anni fa la racchetta era la pecora nera dello sport italiano, al contrario del calcio, che ha dominato il nostro paese da quando ha scalzato il ciclismo orfano di Bartali e Coppi. Oggi due settantenni come Panatta&Bertolucci conquistano la scena nazionalpopolare di “Ballando con le stelle” più di partecipanti e giurati. Ma come è potuto succedere? E soprattutto è cosa buona e giusta?