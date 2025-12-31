Imprese preziose e storie da ricordare

Il potere di ispirare: il 2025 in cinque storie sportive

Alice D'Amato, Steph Curry, Renè De Silvestro, Silvia Di Pietro e Geordie Beamish (FOTO EPA)
Lia Capizzi
31 dicembre 2025 • 07:00

Dalla rovinosa caduta di Geordie Beamish ai Mondiali di atletica, che non gli ha impedito di conquistare l’oro, al coraggio di Alice D’Amato di chiedere aiuto, diventando un esempio per la ginnastica. Il riscatto di Renè De Silvestro, il nuoto record di Silvia Di Pietro, i valori di Steph Curry. Si conclude un anno che ci ha regalato imprese preziose e storie da conoscere e ricordare

Non è una classifica del 2025 sportivo che ci ha consegnato un bottino di preziose imprese, dalla rivalità brutale ma educata che sta cambiando la storia del tennis tra Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz ai ritorni in cima al mondo di Marc Marquez e Lindsey Vonn. Dai trionfi epici dell’Italia del volley femminile e maschile ai salti d’oro di Mattia Furlani. Dal dominio assoluto, con tanto di dolore successivo, di Federica Brignone allo scudetto del Napoli. Dalla rana di Simone Cerasuolo all’esplos

