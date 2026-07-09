Vent'anni dopo Berlino, l'eredità dispersa dei campioni del mondo del 2006

Cannavaro è stato l'unico reduce presente al Mondiale nordamericano, da ct dell'Uzbekistan, eliminato con 0 punti. Gli altri della squadra campione del mondo si dividono tra metà classifica in A, cadetteria e ruoli dirigenziali marginali: mentre altri paesi hanno trasformato le generazioni vincenti in classi dirigenti, l'Italia ne ha custodito soltanto il ricordo