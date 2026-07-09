I vincitori mai giunti al vertice del calcio

Vent'anni dopo Berlino, l'eredità dispersa dei campioni del mondo del 2006

Vincenzo Corrado
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09 luglio 2026 • 07:00

Cannavaro è stato l'unico reduce presente al Mondiale nordamericano, da ct dell'Uzbekistan, eliminato con 0 punti. Gli altri della squadra campione del mondo si dividono tra metà classifica in A, cadetteria e ruoli dirigenziali marginali: mentre altri paesi hanno trasformato le generazioni vincenti in classi dirigenti, l'Italia ne ha custodito soltanto il ricordo

Il 9 luglio 2006 il capitano Fabio Cannavaro alzava la coppa nel cielo di Berlino. Vent'anni più tardi è stato l'unico reduce presente al Mondiale nordamericano, da commissario tecnico dell'Uzbekistan, ed è tornato a casa con tre sconfitte in tre partite, 0 punti e l’ultimo posto nel girone. L'Italia, eliminata il 31 marzo ai rigori dalla Bosnia, il torneo lo ha guardato in tv per la terza edizione consecutiva. Nell'anniversario che il paese celebra con il consueto armamentario nostalgico, la do

Vincenzo Corrado
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Vincenzo Corrado

Giornalista professionista classe 1987. Ha lavorato 15 anni nel Gruppo editoriale L'Espresso (poi diventato Gedi) e collabora con diverse testate nazionali, tra cui Ultimo uomo. Durante Milano-Cortina 2026 ha curato il live blog ufficiale dei Giochi per Olympics.com.