Vent'anni dopo Berlino, l'eredità dispersa dei campioni del mondo del 2006

Cannavaro è stato l'unico reduce presente al Mondiale nordamericano, da ct dell'Uzbekistan, eliminato con 0 punti. Gli altri della squadra campione del mondo si dividono tra metà classifica in A, cadetteria e ruoli dirigenziali marginali: mentre altri paesi hanno trasformato le generazioni vincenti in classi dirigenti, l'Italia ne ha custodito soltanto il ricordo
Il 9 luglio 2006 il capitano Fabio Cannavaro alzava la coppa nel cielo di Berlino. Vent'anni più tardi è stato l'unico reduce presente al Mondiale nordamericano, da commissario tecnico dell'Uzbekistan, ed è tornato a casa con tre sconfitte in tre partite, 0 punti e l’ultimo posto nel girone. L'Italia, eliminata il 31 marzo ai rigori dalla Bosnia, il torneo lo ha guardato in tv per la terza edizione consecutiva. Nell'anniversario che il paese celebra con il consueto armamentario nostalgico, la do