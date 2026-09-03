Alcaraz cerca il coach che lo riporti in vetta. E fa la corte a Nadal

Due anni dopo il ritiro, l’ex campione potrebbe tornare nel circuito per seguire l’attuale numero 3 al mondo, che lo vorrebbe al suo fianco dopo la separazione da Ferrero. Il maiorchino, che un anno fa aveva escluso l’ipotesi di allenare, ha lasciato aperta una porta. Il momento potrebbe essere l’inizio della prossima stagione, a gennaio

true false

Rafa Nadal potrebbe tornare nel tennis. Non per giocare, chiaramente. E nemmeno per salutare il pubblico, ricevere un premio o inaugurare uno dei tanti campi che ormai portano il suo nome. La notizia è un’altra: Carlos Alcaraz lo vuole nel suo angolo. E Nadal ci sta pensando. L’idea, che potrebbe concretizzarsi prima di Natale, è quella di un ingresso di Rafa nello staff del numero 3 del mondo come coach. Non subito. Il momento individuato, infatti, potrebbe essere l’inizio della prossima stagio