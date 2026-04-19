L'azzurra, campionessa olimpica e mondiale in carica, ha conquistato l'unico titolo che le mancava. È la prima italiana a completare una “tripla corona” nello stesso ciclo olimpico

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La campionessa olimpica e mondiale Alice Bellandi ha vinto l’oro nei -78kg agli Europei di judo battendo l’inglese Emma Reid grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L’azzurra ha conquistato così, l’unico titolo che le mancava. Una “tripla corona” –prima l'oro di Parigi e poi quello mondiale lo scorso anno a Budapest – nello stesso giro olimpico. Nessun italiano c’era riuscito fino a ora.

Ma quello di Bellandi non è stato l’unico oro azzurro, pochi minuti dopo la sua vittoria il venticinquenne napoletano Gennaro Pirelli ha battuto l’olandese Simeon Catharina al golden score conquistando il suo primo titolo continentale. Mentre, nella successiva finale per il il bronzo della categoria +78 kg, l'azzurra Asya Tavano ha battuto l'estone Emma-Melis Aktas conquistando il terzo posto.

L’Italia ha, così, chiuso in bellezza gli Europei di judo a Tbilisi: due ori e un bronzo che si vanno a sommare al bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg nella prima giornata.

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