reportage

Amaanah Lions, il calcio è solo l’inizio: la squadra che accompagna i rifugiati

Credits: Amaanah Lions
Credits: Amaanah Lions
Credits: Amaanah Lions
Maria Michela D’Alessandro
Segui Domani su Google
07 luglio 2026 • 07:00

A Houston il pallone è solo il punto di partenza: tutoraggio, studio, borse di studio e orientamento universitario gratuito aiutano i giovani a immaginare un futuro diverso. Una comunità nata dalla responsabilità di prendersi cura di chi è fuggito da guerre e persecuzioni. Ma mentre il Mondiale 2026 arriva in città, gli stadi restano un sogno irraggiungibile

HOUSTON – L’appuntamento è alle 19:15 al campo da calcio del centro culturale turco a sud di Houston, in Texas. L’umidità rende l’aria pesante e appiccicosa, ma piano piano inizia ad arrivare un gruppo di ragazzi, non curanti della temperatura. Dagli zainetti tirano fuori gli scarpini, indossano tutti la stessa maglietta con scritto “Amaanah Lions”, il nome dell’unica squadra di calcio di rifugiati in città. Allenarsi con loro vuol dire farsi prestare un paio di pantaloncini, maglietta, scarpini

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.