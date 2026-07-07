Amaanah Lions, il calcio è solo l’inizio: la squadra che accompagna i rifugiati

A Houston il pallone è solo il punto di partenza: tutoraggio, studio, borse di studio e orientamento universitario gratuito aiutano i giovani a immaginare un futuro diverso. Una comunità nata dalla responsabilità di prendersi cura di chi è fuggito da guerre e persecuzioni. Ma mentre il Mondiale 2026 arriva in città, gli stadi restano un sogno irraggiungibile