Ambra Sabatini: «Non sono una wonder woman. La cosa bella è godersi il percorso»

Un oro paralimpico a Tokyo, due ori iridati, l’ultimo conquistato ai Mondiali di Nuova Delhi del 2025. È la più veloce di sempre, dal 13 luglio 2023 detiene il record del mondo (categoria T63) in 13”98. E il suo volto è protagonista della nuova campagna dell’estate per la sicurezza sulle strade
Siamo abituati a vederla sfrecciare sul rettilineo dei 100 metri, ma la routine non rientra nel vocabolario di Ambra Sabatini. I pensieri e i sogni viaggiano più veloci delle sue gambe. Un oro paralimpico a Tokyo, due ori iridati, l’ultimo conquistato ai Mondiali di Nuova Delhi del 2025. È la più veloce di sempre, dal 13 luglio 2023 detiene il record del mondo (categoria T63) in 13”98. Dopo la fragorosa caduta ai Giochi di Parigi, scivolata a pochi metri dalla linea del traguardo, consolata dal