l’intervista

Ambra Sabatini: «Non sono una wonder woman. La cosa bella è godersi il percorso»

Credits: DMTC
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Lia Capizzi
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11 luglio 2026 • 18:01

Un oro paralimpico a Tokyo, due ori iridati, l’ultimo conquistato ai Mondiali di Nuova Delhi del 2025. È la più veloce di sempre, dal 13 luglio 2023 detiene il record del mondo (categoria T63) in 13”98. E il suo volto è protagonista della nuova campagna dell’estate per la sicurezza sulle strade

Siamo abituati a vederla sfrecciare sul rettilineo dei 100 metri, ma la routine non rientra nel vocabolario di Ambra Sabatini. I pensieri e i sogni viaggiano più veloci delle sue gambe. Un oro paralimpico a Tokyo, due ori iridati, l’ultimo conquistato ai Mondiali di Nuova Delhi del 2025. È la più veloce di sempre, dal 13 luglio 2023 detiene il record del mondo (categoria T63) in 13”98. Dopo la fragorosa caduta ai Giochi di Parigi, scivolata a pochi metri dalla linea del traguardo, consolata dal

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping