Pallamano, capitan Parisini carica l'Italia: «Agli Europei dopo 30 anni, ma ci servono le istituzioni»

Per gli azzurri è un ritorno a 28 anni dall’unica partecipazione precedente. Il pivot: «Un tempo eravamo snobbati dalle grandi Nazionali, non eravamo molto rispettati. Il Mondiale 2025 è stato uno spartiacque. Il nostro movimento cresce, ma il budget dei contributi è aumentato di appena 429 euro. Triste che il nostro sport non arrivi ai piani alti di chi decide»

«Essere capitano dell’Italia è l’emozione più grande della mia vita dopo quella per la nascita delle mie figlie Sophie di 6 anni e Rebecca di 3». Andrea Parisini, 32 anni, dal 2019 è il capitano di una Nazionale che ha fatto la storia. Ai Mondiali 2025 ha superato la fase a gironi, qualificandosi per la prima volta al secondo turno. Dietro l’angolo ci sono gli Europei (15 gennaio-1° febbraio in Danimarca, Norvegia e Svezia). Un ritorno storico a 28 anni dalla prima e unica partecipazione nel 199