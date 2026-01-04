intervista / il torneo continentale parte il 15 gennaio

Pallamano, capitan Parisini carica l'Italia: «Agli Europei dopo 30 anni, ma ci servono le istituzioni»

Andrea Parisini, 32 anni, 109 presenze in azzurro. Gioca a Limoges nel massimo campionato francese. Dal 2019 è il capitano dell’Italia che sta preparando gli Europei di pallamano in programma dal 15 gennaio. La Nazionale del C.t. Hanning è nel girone F insieme a Islanda, Ungheria e Polonia (Foto Luigi Canu/FIGH)
Lia Capizzi
04 gennaio 2026 • 18:54Aggiornato, 04 gennaio 2026 • 18:55

Per gli azzurri è un ritorno a 28 anni dall’unica partecipazione precedente. Il pivot: «Un tempo eravamo snobbati dalle grandi Nazionali, non eravamo molto rispettati. Il Mondiale 2025 è stato uno spartiacque. Il nostro movimento cresce, ma il budget dei contributi è aumentato di appena 429 euro. Triste che il nostro sport non arrivi ai piani alti di chi decide»

«Essere capitano dell’Italia è l’emozione più grande della mia vita dopo quella per la nascita delle mie figlie Sophie di 6 anni e Rebecca di 3». Andrea Parisini, 32 anni, dal 2019 è il capitano di una Nazionale che ha fatto la storia. Ai Mondiali 2025 ha superato la fase a gironi, qualificandosi per la prima volta al secondo turno. Dietro l’angolo ci sono gli Europei (15 gennaio-1° febbraio in Danimarca, Norvegia e Svezia). Un ritorno storico a 28 anni dalla prima e unica partecipazione nel 199

Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping