Andy Diaz, ambizione senza fine: «Conosco la paura, punto al record del mondo»

Il 4 giugno al Golden Gala a Roma il debutto nella stagione all’aperto con il suo (super) salto triplo, con lo sguardo agli Europei di Birmingham di agosto. Il campione mondiale indoor, primatista azzurro, mira a superare il salto di Edwards che resiste da 31 anni. Ed esalta il suo allenatore Fabrizio Donato: «Mi ha salvato e dato una seconda vita. Seguo i suoi passi. Cuba? Sarà sempre casa per me, anche se non ci posso ancora tornare»