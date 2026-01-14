intervista alla campionessa dello short track

La sesta Olimpiade di Arianna Fontana: «Ho il fuoco, a Milano-Cortina non voglio solo partecipare»

Arianna Fontana, 35 anni, è l'italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi (FOTO ANSA)
Alessandra Giardini
14 gennaio 2026 • 20:18

È l’atleta italiana con più medaglie vinte nella storia dei Giochi, ben 11, e la prima a essere portabandiera per due volte: «Non mi sento ancora appagata. Mi sono evoluta insieme allo short track». I rapporti non sempre idilliaci con la federazione, la dedizione dietro alla longevità, il legame con il marito-allenatore e il sogno maternità: «Il mondo oggi mi fa paura, mi chiedo spesso se farei crescere un figlio in Italia o negli Usa»

L’atleta italiana che ha vinto più medaglie nella storia delle Olimpiadi (undici, di cui due ori, quattro argenti e cinque bronzi), la prima italiana a portare la bandiera ai Giochi per la seconda volta: dopo PyeongChang 2018, il 6 febbraio Arianna Fontana sfilerà con il tricolore insieme a Federico Pellegrino nella cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano. «Pensavo magari che sarei stata tedofora. Non me lo aspettavo proprio. Sono contenta, orgogliosa». Il suo rapporto con la federa

Alessandra Giardini

Giornalista e autrice. Scrive di sport per scelta (fatta quando era alle elementari). Il suo posto preferito al mondo sono le Olimpiadi.