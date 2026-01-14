La sesta Olimpiade di Arianna Fontana: «Ho il fuoco, a Milano-Cortina non voglio solo partecipare»

È l’atleta italiana con più medaglie vinte nella storia dei Giochi, ben 11, e la prima a essere portabandiera per due volte: «Non mi sento ancora appagata. Mi sono evoluta insieme allo short track». I rapporti non sempre idilliaci con la federazione, la dedizione dietro alla longevità, il legame con il marito-allenatore e il sogno maternità: «Il mondo oggi mi fa paura, mi chiedo spesso se farei crescere un figlio in Italia o negli Usa»