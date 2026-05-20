è festa nel nord di Londra

Arsenal campione d’Inghilterra, il partito irresistibile di Arteta

Lorenzo Longhi
20 maggio 2026 • 12:38

Il quattordicesimo titolo in campionato dei Gunners racconta soprattutto di un allenatore spagnolo sui generis, di un figlioccio di Guardiola che guarda anche a Mourinho – sacrilegio! – alla faccia di opinionisti e influencer, che oggi è così e domani chissà, perché ha saputo ravvedersi e adattarsi

Nessuno psicodramma, questa volta, addirittura il lusso di vincere con una settimana di anticipo e muovendo solo i muscoli necessari per alzare il boccale di birra al pub, o sul divano, non importa: l’Arsenal è diventato campione d’Inghilterra così, martedì sera, guardando il Bournemouth bloccare il Manchester City sul pareggio – 1-1, con pari di Haaland nel recupero in una partita con la squadra di Guardiola sufficientemente in difficoltà – per mettere la parola fine alla lotta per il titolo, c

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Lorenzo Longhi
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Lorenzo Longhi

Giornalista, scrive principalmente di sport e di ciò che vi ruota attorno. È anche saggista per le opere Treccani.