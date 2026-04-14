Il campione del mondo nel 1982 è il primo presidente della nuova sigla che sfida le associazioni già esistenti sulla rappresentanza di atleti e atlete, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici. L’obiettivo è «rimetterli al centro», superare le opacità attuali (su tutte, il caso del fondo di fine carriera) e dare spazio a idee e visioni del calcio femminile: «Vogliamo diventare un punto di riferimento alternativo, combinare sindacato e offerta di servizi. Non come fa l’Aic»

false false

«Per cambiare un sistema servono le rivoluzioni, e io credo che il nostro calcio abbia bisogno di una rivoluzione culturale». Ha le idee chiare Beppe Dossena, centrocampista campione del mondo al Mundial del 1982 e primo presidente di Assocapp, nuovo soggetto che si propone di dare rappresentanza sindacale a lavoratori e lavoratrici del mondo del pallone sfidando Aic (Associazione italiana calciatori) e Aiac (Associazione italiana allenatori calcio).

L’obiettivo è «rimettere i calciatori al centro del sistema» e superare le opacità attuali. Una su tutte quella relativa al fondo di fine carriera, con criticità che coinvolgerebbero anche «un calciatore molto importante», su cui da diversi mesi un gruppo di ex giocatori sta chiedendo risposte alla federazione.

L’associazione

Proprio questo gruppo di ex giocatori ha deciso di dar vita ad Assocapp (Associazione dei calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati) tra i cui fondatori, oltre a Dossena, figurano anche l’ex portiere Emiliano Viviano e Luca Pellegrini, campione d’Italia con la Sampdoria nella stagione 1990-91. «Vogliamo diventare un punto di riferimento alternativo - spiega Dossena - in grado di fornire una fotografia e presentare idee e progetti».

Per farlo il primo passo da compiere sarà quello di «rimettere i giocatori e le giocatrici al centro del sistema», creando «uno spazio dove confrontarsi liberamente instaurando un rapporto basato sulla fiducia». Proprio sul ricostruire un rapporto fiduciario con i giocatori rappresentati punta Assocapp per tentare di affermarsi come alternativa reale ad Aic e Aiac. «Sarà un percorso lungo e difficile - spiega Dossena - ma intanto siamo qui e mettiamo in campo le nostre risorse e le nostre idee per contribuire a un cambiamento».

Beppe Dossena (FOTO ANSA)

L’associazione si pone come un modello ibrido, che combina sindacato e offerta di servizi: da un lato vuole sedersi ai tavoli della contrattazione collettiva; dall’altro offre assistenza legale e fiscale, consulenza previdenziale, formazione, supporto nella transizione post-carriera e tutela dei diritti d’immagine.

Nei prossimi mesi, proverà a «raccogliere il malcontento e trasformarlo in un progetto solido, senza fare la guerra a nessuno», afferma Dossena, anche se lo scontro con le altre sigle della rappresentanza dei giocatori è tutt’altro che sottinteso. «L’Aic ormai è diventata un’agenzia di servizi», spiega Dossena, sottolineando come la poca trasparenza nei processi interni abbia minato il rapporto di fiducia con gli iscritti. E proprio dalla trasparenza vuole ripartire Assocapp per ricostruirla. Lo statuto prevede infatti accesso ai bilanci, consultazione dei libri sociali e obblighi stringenti su conflitti di interesse e pubblicazione dei rendiconti.

Il fondo di fine carriera

E infatti, la miccia che ha dato il via alla nascita di Assocapp è proprio la poca trasparenza del fondo di fine carriera per gli ex calciatori. Un sistema, portato sotto i riflettori negli scorsi mesi da un gruppo di ex calciatori, che dovrebbe garantire una sorta di “sistema pensionistico” che invece è rallentato da burocrazia e opacità.

«Insieme a un gruppo di circa 1.200 tra ex calciatori, allenatori e preparatori – racconta Dossena – abbiamo iniziato a interessarci della questione e da li siamo partiti a chiedere trasparenza». Negli scorsi mesi sono stati richiesti i documenti relativi alla gestione del fondo, ma l’accesso ai bilanci è sempre stato negato dando il via a un braccio di ferro a cui ora si aggiunge un nuovo tassello. «Noi ora ci siamo dati una veste ufficiale – spiega – e vogliamo rappresentare gli sportivi in modo trasversale. Non è più l’interesse del singolo, ma come battaglia collettiva chiediamo che sia fatta luce su questa questione».

Una battaglia a cui Dossena invita a unirsi tutti i calciatori e gli ex giocatori, a prescindere da questioni politiche: «Chiamate il fondo – suggerisce – e chiedete che vi sia dimostrato che i soldi che versate ogni mese vengono gestiti in maniera oculata».

Una questione che, nel frattempo; è arrivata anche sul tavolo del ministro dello Sport Andrea Abodi che nelle prossime settimane dovrà riferire in parlamento sullo stato di salute del calcio italiano. «Una cosa che mi riprometto di fare – ha detto Abodi sulla questione del fondo – è di avere più informazioni, anche perché il parlamento mi chiederà di rispondere».

Il sogno Figc

E mentre dal un lato insiste sulla questione del fondo, dall’altro la nuova associazione vorrebbe contribuire a una nuova fase del calcio italiano, a prescindere da quel che accadrà all’assemblea della Figc del 22 giugno in cui l’ex numero uno del Coni, Giovanni Malagò, sfiderà con ogni probabilità Giancarlo Abete come successore di Gabriele Gravina alla presidenza federale. «Non si può cambiare dalla mattina alla sera, serve una rivoluzione culturale – spiega – e noi daremo il nostro supporto a chiunque se ne farà carico, ma vorremmo essere ascoltati».

E su un punto Assocapp ha le idee chiare: «Portare all’interno del sistema anche il calcio femminile. Che le donne abbiano lo stesso peso di rappresentanza e di ruoli degli uomini, non per moda o per occupare spazi, ma perché possano portare visione e idee». Difficile che la nuova associazione possa partecipare all’incontro di giugno, ma il percorso è avviato e nei prossimi mesi si capirà quale peso potrà avere nel panorama calcistico italiano.

© Riproduzione riservata