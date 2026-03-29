Le atlete sono visibili solo se eccezionali. La sfida ora è evitare il ritorno alla marginalità

Con le ultime Olimpiadi, per qualche settimana ciò che solitamente resta ai margini (le atlete, le discipline minori, le storie di equità) ha trovato il centro della scena. Ma, come dimostrano i dati dell’Osservatorio di Pavia, si tratta di una condizione fragile, reversibile. La storia recente ci insegna che, finita la festa, lo sguardo tende a restringersi. La missione di questo quadriennio sarà evitare che accada ancora. Come? Sulla carta non sarebbe neanche così complicato

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Il regime di visibilità è l'insieme di norme e pratiche che determinano come e perché certi gruppi o individui sono visibili o invisibili nella società. Si chiama proprio “regime”, da intendersi nel senso ampio di condizioni che stabiliscono ciò che può e non può accadere: è un concetto che viene dalla filosofia per esprimere come il potere non agisca solo tramite leggi o divieti, ma anche attraverso ciò che vuole o non vuole mostrare. È stato ripreso negli studi femministi, nei media studies, n